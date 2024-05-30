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Город «Пусть мужу на кухне претензии высказывает!»: читатели НГС ответили жене депутата, которая раскритиковала Новосибирск

«Пусть мужу на кухне претензии высказывает!»: читатели НГС ответили жене депутата, которая раскритиковала Новосибирск

Горожане высказались в комментариях к материалу о скандале вокруг Марии Тарасовой

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37 комментариев
Мария Тарасова рассказала, почему назвала Новосибирск Мухосранском, и как ее сыну удалось поступить на учебу во Францию

Новосибирцы отреагировали на критику жены депутата Александра Тарасова в адрес Новосибирска. Этот факт, а так же тот, что сын Тарасовых учится в «недружественной» Франции сделал публичным телеграм-канал «Любить Новосибирск», а сама Мария Тарасова рассказала НГС, что разгневаться на родной город у нее был веский повод: из-за аллергии на пыль она едва не задохнулась в неубранном Новосибирске. Читатели НГС живо отреагировали на ее мнение, оставив под текстом почти 400 комментариев:

— Говорит она все верно, но есть маленькое «но»: не ее ли супруг должен делать так, чтобы город был цветущим и чистым? — недоумевал авторизованный пользователь с набором цифр вместо ника.

— Да, — поддержал его гость, — претензии пусть мужу высказывает на кухне.

— К сведению, Александр Тарасов в Горсовете возглавляет комиссию по культуре и работает в комиссии по градостроительству, — подлил масла в огонь читатель под ником кулькулятр.

Другие новосибирцы возмутились и напомнили: депутат — не орган исполнительной власти, а в городе действительно не то, чтобы очень чисто.

— А что, плохое критиковать нельзя? — удивился гость. — Это оскорбляет чувства терпилоидов? Мол, мы терпим, а они возмущаются.

— Причем здесь уровень достатка? Может, право высказывать мнение о городе имеют только бомжи? — согласен с ним еще один неавторизованный пользователь.

Третья группа просто решила высказаться о наболевшем:

— Верим, сочувствуем. Мы, простые новосибирцы, тоже плачем и дышим пылью, — поделился еще один гость. — И дети учатся не во Франции, а на МЖК и в «Слободе», в 3 смены.

На фоне пыли (которая пока отошла на второй план, но коммунальщикам за это спасибо или погоде, пока не ясно) место учебы сына депутата обсуждали гораздо менее активно.

Ранее НГС собрал отзывы читателей на высказывание дизайнера Артемия Лебедева. Он назвал Новосибирск недоразумением.

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