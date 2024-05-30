«Пусть мужу на кухне претензии высказывает!»: читатели НГС ответили жене депутата, которая раскритиковала Новосибирск

Мария Тарасова рассказала, почему назвала Новосибирск Мухосранском , и как ее сыну удалось поступить на учебу во Францию Источник: скриншоты из соцсетей











Новосибирцы отреагировали на критику жены депутата Александра Тарасова в адрес Новосибирска. Этот факт, а так же тот, что сын Тарасовых учится в «недружественной» Франции сделал публичным телеграм-канал «Любить Новосибирск», а сама Мария Тарасова рассказала НГС, что разгневаться на родной город у нее был веский повод: из-за аллергии на пыль она едва не задохнулась в неубранном Новосибирске. Читатели НГС живо отреагировали на ее мнение, оставив под текстом почти 400 комментариев:

— Говорит она все верно, но есть маленькое «но»: не ее ли супруг должен делать так, чтобы город был цветущим и чистым? — недоумевал авторизованный пользователь с набором цифр вместо ника.

— Да, — поддержал его гость, — претензии пусть мужу высказывает на кухне.

— К сведению, Александр Тарасов в Горсовете возглавляет комиссию по культуре и работает в комиссии по градостроительству, — подлил масла в огонь читатель под ником кулькулятр.

Другие новосибирцы возмутились и напомнили: депутат — не орган исполнительной власти, а в городе действительно не то, чтобы очень чисто.

— А что, плохое критиковать нельзя? — удивился гость. — Это оскорбляет чувства терпилоидов? Мол, мы терпим, а они возмущаются.

— Причем здесь уровень достатка? Может, право высказывать мнение о городе имеют только бомжи? — согласен с ним еще один неавторизованный пользователь.

Третья группа просто решила высказаться о наболевшем:

— Верим, сочувствуем. Мы, простые новосибирцы, тоже плачем и дышим пылью, — поделился еще один гость. — И дети учатся не во Франции, а на МЖК и в «Слободе», в 3 смены.

На фоне пыли (которая пока отошла на второй план, но коммунальщикам за это спасибо или погоде, пока не ясно) место учебы сына депутата обсуждали гораздо менее активно.