Прошло 10 лет с момента создания: были ли ошибки в проекте четвертого моста — отвечает Министерство транспорта

Проект прошел главэкспертизу в 2015 году Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В проектно-сметной документации, из-за которой сейчас задерживается сдача четвертого моста, в 2015 году не было найдено ошибок. Как рассказали в пресс-службе Министерства транспортна и дорожного хозяйства Новосибирской области, проектно-сметная документация (ПСД) была разработана в 2014 году, а в 2015 году получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Создателями ПСД выступила компания АО «Институт «Стройпроект» из Санкт-Петербурга. На работу было выделено 695 миллионов рублей.

— Все принятые в проекте инженерно-технические решения полностью отвечают требованиям по обеспечению надежности и безопасности на стадии эксплуатации, а также техническим регламентам, нормативным документам Российской Федерации в области проектирования и строительства, — рассказали в ответе на запрос НГС.



Как добавили в пресс-службе минтранса, у концессионера, то есть ГК «ВИС», за все время работы не возникало претензий к качеству ПСД или они не были направлены в правительство. В минтрансе заявили, что «ВИС» на стадии разработки рабочей документации были допущены отступления от первоначальных проектных решений. Из-за этого возникли сложности с реализацией, а сейчас концессионер говорит об ошибках.

— При этом концессионным соглашением предусмотрен механизм урегулирования данного вопроса, однако концессионером не заявлялись намерения воспользоваться этим порядком. Вместе с тем какие-либо разбирательства и судебные исковые требования в отношении наличия ошибок в проектной документации на сегодняшний день отсутствуют, — рассказали в пресс-службе минтранса.

Недавно в ГК «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.