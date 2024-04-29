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Город эксклюзив Прошло 10 лет с момента создания: были ли ошибки в проекте четвертого моста — отвечает Министерство транспорта

Прошло 10 лет с момента создания: были ли ошибки в проекте четвертого моста — отвечает Министерство транспорта

В ГК «ВИС» заявили, что к моменту строительства моста ПСД уже устарело

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Проект прошел главэкспертизу в 2015 году

В проектно-сметной документации, из-за которой сейчас задерживается сдача четвертого моста, в 2015 году не было найдено ошибок. Как рассказали в пресс-службе Министерства транспортна и дорожного хозяйства Новосибирской области, проектно-сметная документация (ПСД) была разработана в 2014 году, а в 2015 году получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Создателями ПСД выступила компания АО «Институт «Стройпроект» из Санкт-Петербурга. На работу было выделено 695 миллионов рублей.

— Все принятые в проекте инженерно-технические решения полностью отвечают требованиям по обеспечению надежности и безопасности на стадии эксплуатации, а также техническим регламентам, нормативным документам Российской Федерации в области проектирования и строительства, — рассказали в ответе на запрос НГС.

Как добавили в пресс-службе минтранса, у концессионера, то есть ГК «ВИС», за все время работы не возникало претензий к качеству ПСД или они не были направлены в правительство. В минтрансе заявили, что «ВИС» на стадии разработки рабочей документации были допущены отступления от первоначальных проектных решений. Из-за этого возникли сложности с реализацией, а сейчас концессионер говорит об ошибках.

— При этом концессионным соглашением предусмотрен механизм урегулирования данного вопроса, однако концессионером не заявлялись намерения воспользоваться этим порядком. Вместе с тем какие-либо разбирательства и судебные исковые требования в отношении наличия ошибок в проектной документации на сегодняшний день отсутствуют, — рассказали в пресс-службе минтранса.

Недавно в ГК «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.

В конце прошлого года стало известно, что сдачу четвертого моста в Новосибирске перенесли на 2024 год. По информации ВИС, причиной стало в том числе невыполнение обязательств Минтрансом Новосибирской области. В результате работы приостанавливали. Областные власти в ответ заявили, что исполняют свои обязательства и спор будут решать в суде.

Сдать мост планируют в конце 2024 года. За время работ строительство подорожало на 9 миллиардов. Как выглядел объект в начале зимы, смотрите в фоторепортаже НГС.

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