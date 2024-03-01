В Новосибирске установят 70 новых остановок для транспорта — на них потратят 25 миллионов

В Новосибирске ищут подрядчиков для поставки новых остановок общественного транспорта. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения». Всего планируется закупить 70 остановочных павильонов. Они должны быть сделаны из монолитного поликарбонада, с трех сторон они будут иметь остекление — ветрозащитные стенки. Конструкция также должна быть сделана из металлического профиля, для удобной замены поврежденных элементов. Кроме того, на остановках должны быть опрокидывающиеся урны и лавочки.

