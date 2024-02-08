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В Новосибирске на Оби начал вскрываться лед — МЧС предупредило об опасности

ГЭС увеличила сброс воды в нижний бьеф, что привело к возникновению промоин

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Рыбаков попросили не выходить на лед

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В Новосибирске из-за того, что ГЭС увеличила сброс воды нижний бьеф, на реке Оби образовалась промоина и начал вскрываться лед по ее руслу. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, вдоль берегов появились трещины, из-за этого стало опасно выходить на лед.

— Сотрудники МЧС России призывают любителей зимней рыбалки воздержаться от выхода на ненадежное ледовое покрытие и напоминают гражданам, что выезд на лед на автотранспорте запрещен на всей территории области, — говорится в предупреждении от МЧС.

Ранее синоптики Западно-Сибирского УГМС составили прогноз на ближайшие три дня. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады и сильный ветер. Температура будет меняться, к пятнице может потеплеть до +2 градусов.

Тонкий ледМЧСНовосибирскРека Обь
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