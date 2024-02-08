В Новосибирске на Оби начал вскрываться лед — МЧС предупредило об опасности

В Новосибирске из-за того, что ГЭС увеличила сброс воды нижний бьеф, на реке Оби образовалась промоина и начал вскрываться лед по ее руслу. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, вдоль берегов появились трещины, из-за этого стало опасно выходить на лед.
— Сотрудники МЧС России призывают любителей зимней рыбалки воздержаться от выхода на ненадежное ледовое покрытие и напоминают гражданам, что выезд на лед на автотранспорте запрещен на всей территории области, — говорится в предупреждении от МЧС.
Ранее синоптики Западно-Сибирского УГМС составили прогноз на ближайшие три дня. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады и сильный ветер. Температура будет меняться, к пятнице может потеплеть до +2 градусов.