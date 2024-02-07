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Порывы ветра до 22 м/с: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Новосибирске

Город может завалить снегом

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Синоптики могут объявить штормовое предупреждение

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В Новосибирске в ближайшие дни ожидаются снегопады и сильный ветер. Температура будет меняться, к пятнице может потеплеть до +2 градусов. Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» составили прогноз на ближайшие три дня.

В четверг, 8 февраля, ночью обещают преимущественного без осадков, температура опустится до -7... -9 градусов, с небольшим повышением к утру. Днем ожидается небольшой снег, мокрый снег. Температура поднимется до 0... -2 градусов, с понижением к вечеру. Ветер южный ночью — 2–7 м/с, днем — 5–10 м/с.

В пятницу, 9 февраля, сохраняются осадки ночью, местами небольшой снег. Температуру ночью прогнозируют -5... -7 градусов. Днем снег, мокрый снег, местами метели, отложение мокрого снега. Температура может подняться до 0... +2 градусов. Ветер южный с переходом на юго-западный, ночью 8−13 м/с, днем 12−17 м/с, с порывами до 22 м/с.

В субботу, 10 февраля, ночью обещают снег, мокрый снег, днем — небольшой снег, мокрый снег. Также возможны метели. И ночью, и днем синоптики прогнозируют температуру около нуля, то есть -1... +1 градус с понижением в течение дня. Ветер западный 12−17 м/с, местами порывы до 22 м/с, сохраняется сильный ветер.

— Сейчас у нас спокойная ситуация сохраняется. Завтра проходит холодный фронт, и поэтому к вечеру, уже во второй половине дня, температура будет понижаться. Потом снова проходит система фронтальных разделов — осадки более значительные, и снова повышение. 10 февраля снова проходит холодный фронт, но пока только по западу и северо-западу области. За счет этого и усиление ветра такое значительное. Скорее всего, завтра будем выпускать штормовое предупреждение по Новосибирской области об ухудшении погодных условий, — рассказала 7 февраля начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По Новосибирской области на предстоящую ночь по юго-востоку еще сохраняется -19 градусов — самая низкая температура. Остальной фон -4... -9 градусов и днем повышается до +1 градуса. Возможны осадки по всей территории области. В последующие дни ожидается температура -4... -9 градусов ночью и днем потеплеет до +4 градусов. В дневные часы возможно усиление ветра до 24 м/с. В субботу, 10 февраля, также будет -2... +3 градуса и ночью, и днем.

На Москву надвигается циклон «Ольга», который, по прогнозам синоптиков, принесет в столичный регион масштабные снегопады. Узнаем, дойдет ли он до Новосибирска.

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