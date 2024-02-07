Порывы ветра до 22 м/с: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Новосибирске

В Новосибирске в ближайшие дни ожидаются снегопады и сильный ветер. Температура будет меняться, к пятнице может потеплеть до +2 градусов. Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» составили прогноз на ближайшие три дня.
В четверг, 8 февраля, ночью обещают преимущественного без осадков, температура опустится до
В пятницу, 9 февраля, сохраняются осадки ночью, местами небольшой снег. Температуру ночью прогнозируют
В субботу, 10 февраля, ночью обещают снег, мокрый снег, днем — небольшой снег, мокрый снег. Также возможны метели. И ночью, и днем синоптики прогнозируют температуру около нуля, то есть
— Сейчас у нас спокойная ситуация сохраняется. Завтра проходит холодный фронт, и поэтому к вечеру, уже во второй половине дня, температура будет понижаться. Потом снова проходит система фронтальных разделов — осадки более значительные, и снова повышение. 10 февраля снова проходит холодный фронт, но пока только по западу и северо-западу области. За счет этого и усиление ветра такое значительное. Скорее всего, завтра будем выпускать штормовое предупреждение по Новосибирской области об ухудшении погодных условий, — рассказала 7 февраля начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
По Новосибирской области на предстоящую ночь по юго-востоку еще сохраняется -19 градусов — самая низкая температура. Остальной фон
На Москву надвигается циклон «Ольга», который, по прогнозам синоптиков, принесет в столичный регион масштабные снегопады. Узнаем, дойдет ли он до Новосибирска.