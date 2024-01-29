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Авария в непогоду

«За каждым нужно проследить»: в Новосибирске продолжают устранять последствия коммунальных аварий

Специалисты нашли еще несколько дефектов

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Все работы по выявленным авариям хотят устранить сегодня, 29 января

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В Ленинском и Кировском районах продолжают устранять последствия коммунальных аварий 11 и 17 января. По словам главы оперативного штаба по ликвидации аварий, специалисты продолжают отрабатывать заявки, потерпевшим сделают перерасчет и возместят ущерб. Об этом Сергей Сёмка заявил во время оперативного совещания при губернаторе региона.

На выходных перезапускали и регулировали отопление по заявкам жителей системы в отдельных квартирах и комнатах. Поступило 72 заявки, по словам Дениса Архипова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, все их отработали. На сегодняшнее утро 14 заявок в работе.

Вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка отметил, что новые заявки поступают по отдельным квартирам, стоякам в подъездах и комнатах. Начиная с субботы, все дефекты устраняют силами управляющих компаний.

По словам Сёмки, выявили еще пять дефектов, по ним проводятся работы. Четыре дефекта выявили в Ленинском районе с временным отключением теплоснабжения в 16 домах, двух детских садах и двух коммерческих потребителей. Один дефект — в Кировском районе, от тепла отключили 7 домов. Работы планируют закончить сегодня.

— Комиссия вышла в дома для подтверждения и актирования возможных ущербов общедомовому имуществу и имуществу граждан. Подготовлены платежки. Комиссия будет работать до середины февраля, — объяснил вице-губернатор.

Губернатор региона Андрей Травников отметил, что плата не будет взиматься за все дни отсутствия горячей воды и тепла.

— Просьба за этим следить. Коллектив большой, управляющих компаний много, за каждым нужно проследить, — отметил глава.

Первая коммунальная авария произошла 11 января. Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально превратились в реки.

Всё, что известно о коммунальных авариях в Новосибирске, мы собрали в специальном сюжете.

19 января создали региональный штаб по решению губернатора после введения режима ЧС в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. С 19 по 21 января перезапустили системы теплоснабжения в 105 домах. НГС изучил законы и разобрался, как изменится жизнь новосибирцев после введения режима ЧС. Всё, что известно о коммунальных авариях в Новосибирске, мы собрали в специальном сюжете.

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