«За каждым нужно проследить»: в Новосибирске продолжают устранять последствия коммунальных аварий

В Ленинском и Кировском районах продолжают устранять последствия коммунальных аварий 11 и 17 января. По словам главы оперативного штаба по ликвидации аварий, специалисты продолжают отрабатывать заявки, потерпевшим сделают перерасчет и возместят ущерб. Об этом Сергей Сёмка заявил во время оперативного совещания при губернаторе региона.
На выходных перезапускали и регулировали отопление по заявкам жителей системы в отдельных квартирах и комнатах. Поступило 72 заявки, по словам Дениса Архипова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, все их отработали. На сегодняшнее утро 14 заявок в работе.
Вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка отметил, что новые заявки поступают по отдельным квартирам, стоякам в подъездах и комнатах. Начиная с субботы, все дефекты устраняют силами управляющих компаний.
По словам Сёмки, выявили еще пять дефектов, по ним проводятся работы. Четыре дефекта выявили в Ленинском районе с временным отключением теплоснабжения в 16 домах, двух детских садах и двух коммерческих потребителей. Один дефект — в Кировском районе, от тепла отключили 7 домов. Работы планируют закончить сегодня.
— Комиссия вышла в дома для подтверждения и актирования возможных ущербов общедомовому имуществу и имуществу граждан. Подготовлены платежки. Комиссия будет работать до середины февраля, — объяснил вице-губернатор.
Губернатор региона Андрей Травников отметил, что плата не будет взиматься за все дни отсутствия горячей воды и тепла.
— Просьба за этим следить. Коллектив большой, управляющих компаний много, за каждым нужно проследить, — отметил глава.
Первая коммунальная авария произошла 11 января. Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально превратились в реки.
Всё, что известно о коммунальных авариях в Новосибирске, мы собрали в специальном сюжете.
19 января создали региональный штаб по решению губернатора после введения режима ЧС в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. С 19 по 21 января перезапустили системы теплоснабжения в 105 домах. НГС изучил законы и разобрался, как изменится жизнь новосибирцев после введения режима ЧС. Всё, что известно о коммунальных авариях в Новосибирске, мы собрали в специальном сюжете.