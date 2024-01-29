«За каждым нужно проследить»: в Новосибирске продолжают устранять последствия коммунальных аварий

По словам Сёмки, выявили еще пять дефектов, по ним проводятся работы. Четыре дефекта выявили в Ленинском районе с временным отключением теплоснабжения в 16 домах, двух детских садах и двух коммерческих потребителей. Один дефект — в Кировском районе, от тепла отключили 7 домов. Работы планируют закончить сегодня.



— Комиссия вышла в дома для подтверждения и актирования возможных ущербов общедомовому имуществу и имуществу граждан. Подготовлены платежки. Комиссия будет работать до середины февраля, — объяснил вице-губернатор.