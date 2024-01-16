Замерзающим после аварии новосибирцам начали выдавать тепловентиляторы — но устройства придется вернуть

В Ленинском районе Новосибирска пострадавшим от коммунальной аварии, которая произошла в Новосибирске 11 января, начали выдавать тепловентиляторы. Одна из первых такое устройство получила Екатерина (имя изменено по ее просьбе), проживающая в доме по адресу улица Титова, 13.
Как рассказала корреспонденту НГС Екатерина, информация об этом появилась в чате телеграмма «Неравнодушные жители Ленинского района». Там же были указаны телефоны, по которым можно заказать себе на дом обогревающее устройство. Сегодня утром самая низкая температура в квартире Екатерины была 14 градусов выше нуля, а к вечеру она опустилась еще на два градуса.
— Судя по всему, я первая дозвонилась, потому что девушка что-то уточняла у своих коллег по этому вопросу. Она приняла у меня заказ и пообещала, что мне перезвонят. В итоге мне перезвонили, как я поняла, из соцзащиты. Уточнили подробности: мое имя, где живу, наличие детей и т.д. и снова сказали, что перезвонят. В конце концов мне привезли вентилятор на дом, но попросили не выбрасывать коробку, так как его придется потом возвращать в администрацию, — сообщила Екатерина.
Она добавила, что пока не сильно почувствовала тепло от устройства.
— Он больше воздух гоняет, — заметила женщина.
В соцзащите Ленинского района подтвердили, что раздают тепловентиляторы, но не смогли уточнить, сколько их уже выдано. Сотрудник соцзащиты пояснила журналисту, что этим занимаются разные отделы и общих данных пока еще нет.
Сегодня с утра в мэрии сообщали, что на контроле было 87 многоквартирных домов, из них 50 — в Кировском районе и 37 — в Ленинском. Специалисты работают круглые сутки, сегодня СГК выделило 7 бригад для осмотра жилых помещений.
Наши читатели также продолжали сообщать адреса домов, где они замерзали всю ночь — здесь можно почитать, откуда приходили жалобы. А эксперт Артем Демченко, проработавший в сфере ЖКХ несколько лет, сегодня рассказал в авторской колонке на НГС, что коммунальная авария поставила перед городом очень много неудобных вопросов.