Замерзающим после аварии новосибирцам начали выдавать тепловентиляторы — но устройства придется вернуть

— Судя по всему, я первая дозвонилась, потому что девушка что-то уточняла у своих коллег по этому вопросу. Она приняла у меня заказ и пообещала, что мне перезвонят. В итоге мне перезвонили, как я поняла, из соцзащиты. Уточнили подробности: мое имя, где живу, наличие детей и т.д. и снова сказали, что перезвонят. В конце концов мне привезли вентилятор на дом, но попросили не выбрасывать коробку, так как его придется потом возвращать в администрацию, — сообщила Екатерина.

