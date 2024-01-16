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СрочноСократили число маршруток №35 до Академгородка
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«Подарок для студентов ко второму семестру»: число машин на маршруте № 35 до Академгородка сократили

Один из перевозчиков подтвердил информацию о сокращении

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Маршрут № 35 могут отменить в ближайшие полгода

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Жители Академгородка, студенты НГУ и другие новосибирцы столкнулись со сложностями уехать на маршрутке № 35. Один из перевозчиков на маршруте уже подтвердил информацию о том, что количество выходящих на линию микроавтобусов сократилось.

Причина массовых возмущений

В прошлом году НГС сообщал о возможной отмене нескольких маршрутов в Новосибирске. Предполагалось, что до конца года с дорог пропадут маршрутка № 35 от станции метро «Речной вокзал» до Академгородка, а в 2025 году — маршрутка № 15 от станции метро «Площадь Маркса» до Академгородка.

Пользователи ВК стали часто отмечать, что маршрутку приходится либо очень долго ждать, либо идти до ближайшей ж/д станции.

— Маршрутка 35, похоже, уже всё? Хорошенький подарок для студентов ко второму семестру. Да и для всех жителей ВЗ, у кого нет авто... — пишет Людмила в местном паблике.

— Удивительно... 15-го тоже в последние месяцы не дождаться. Про отображение на картах можно и не говорить, — дополняет Артем в «Сообществе Академгородка».

Что об этом говорят перевозчики

Представительство одного из перевозчиков — ИП Остапенко Э. А. — сообщило, что маршруты планируется убрать в ближайшие полгода.

— Водителей стало меньше, много сокращений. Руководство выпустило приказ о том, что за следующие полгода штат водителей будет сокращен. Ну люди же не будут зимой до последней минуты тянуть? Кто-то сразу ушел, а кто-то постепенно. Маршрут уже стоит в сокращении, — рассказали в ИП Остапенко Э. А.

Но при этом не все перевозчики сократили подвижной состав.

— Маршрутки ездят как прежде. Всё остается так, как и было, количество машин тоже не менялось, — объясняет диспетчер компании ООО «АкадемЛайн».

Пока неизвестно, какие маршруты будут закрыты до конца года, однако жители уже задаются вопросом об альтернативной транспортной ветке. НГС также отправил запрос в мэрию по ситуации.

Ранее в мэрии рассказывали, как добираться до НГУ после отмены маршруток.

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