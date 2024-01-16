«Подарок для студентов ко второму семестру»: число машин на маршруте № 35 до Академгородка сократили

Жители Академгородка, студенты НГУ и другие новосибирцы столкнулись со сложностями уехать на маршрутке
Причина массовых возмущений
В прошлом году НГС сообщал о возможной отмене нескольких маршрутов в Новосибирске. Предполагалось, что до конца года с дорог пропадут маршрутка
Пользователи ВК стали часто отмечать, что маршрутку приходится либо очень долго ждать, либо идти до ближайшей ж/д станции.
— Маршрутка 35, похоже, уже всё? Хорошенький подарок для студентов ко второму семестру. Да и для всех жителей ВЗ, у кого нет авто... — пишет Людмила в местном паблике.
— Удивительно... 15-го тоже в последние месяцы не дождаться. Про отображение на картах можно и не говорить, — дополняет Артем в «Сообществе Академгородка».
Что об этом говорят перевозчики
Представительство одного из перевозчиков — ИП Остапенко Э. А. — сообщило, что маршруты планируется убрать в ближайшие полгода.
— Водителей стало меньше, много сокращений. Руководство выпустило приказ о том, что за следующие полгода штат водителей будет сокращен. Ну люди же не будут зимой до последней минуты тянуть? Кто-то сразу ушел, а кто-то постепенно. Маршрут уже стоит в сокращении, — рассказали в ИП Остапенко Э. А.
Но при этом не все перевозчики сократили подвижной состав.
— Маршрутки ездят как прежде. Всё остается так, как и было, количество машин тоже не менялось, — объясняет диспетчер компании ООО «АкадемЛайн».
Пока неизвестно, какие маршруты будут закрыты до конца года, однако жители уже задаются вопросом об альтернативной транспортной ветке. НГС также отправил запрос в мэрию по ситуации.
Ранее в мэрии рассказывали, как добираться до НГУ после отмены маршруток.