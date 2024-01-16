«Подарок для студентов ко второму семестру»: число машин на маршруте № 35 до Академгородка сократили

— Удивительно... 15-го тоже в последние месяцы не дождаться. Про отображение на картах можно и не говорить, — дополняет Артем в «Сообществе Академгородка».

Что об этом говорят перевозчики

Представительство одного из перевозчиков — ИП Остапенко Э. А. — сообщило, что маршруты планируется убрать в ближайшие полгода.

— Водителей стало меньше, много сокращений. Руководство выпустило приказ о том, что за следующие полгода штат водителей будет сокращен. Ну люди же не будут зимой до последней минуты тянуть? Кто-то сразу ушел, а кто-то постепенно. Маршрут уже стоит в сокращении, — рассказали в ИП Остапенко Э. А.