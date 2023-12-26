Сколько стоит празднование Нового года в Новосибирске — считаем деньги

Например, за услуги по организации и проведению карнавального шествия в «Шоу новогодних игрушек» 3 января городские власти готовы заплатить 1 миллион рублей, еще почти такую же сумму могут потратить на разработку стратегии продвижения новогодних событий и их сопровождение. Общая начальная цена закупок и договоров с муниципальным учреждением превышает 28 миллионов рублей.



Вторым по количеству тендеров стало МАУ «Дирекция городских парков» — предприятие стало заказчиком в 19 закупках. Среди них: оказание услуг по оформлению парков города к празднованию Нового года, монтаж иллюминации и другое. В частности, начальная цена тендера на монтажные и пуско-наладочные работы по сборке светодиодной ели на территории вблизи нового ЛДС составляет 1,7 миллиона рублей.

