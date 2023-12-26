Сколько стоит празднование Нового года в Новосибирске — считаем деньги

Власти Новосибирска потратили несколько десятков миллионов рублей на празднование Нового года. В городе объявили более 50 тендеров на подготовку города к событию. НГС изучил закупки, контракты и договоры новосибирских учреждений. Рассказываем, сколько средств направили на празднование.
Для поиска тендеров, связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, корреспондент издания воспользовался сервисом «Ростендер» и сайтом госзакупок. Основными заказчиками работ стали два муниципальных учреждения: МАУК «Городская дирекция творческих программ» и МАУ «Дирекция городских парков».
Так, первое объявило свыше 30 тендеров на выполнение работ, связанных с празднованием Нового года в 2024 году. В список попали, в частности, оформление улицы Ленина и Театрального сквера, поставка сценических костюмов, организация постановок, мюзиклов и другое.
Например, за услуги по организации и проведению карнавального шествия в «Шоу новогодних игрушек» 3 января городские власти готовы заплатить 1 миллион рублей, еще почти такую же сумму могут потратить на разработку стратегии продвижения новогодних событий и их сопровождение. Общая начальная цена закупок и договоров с муниципальным учреждением превышает 28 миллионов рублей.
Вторым по количеству тендеров стало МАУ «Дирекция городских парков» — предприятие стало заказчиком в 19 закупках. Среди них: оказание услуг по оформлению парков города к празднованию Нового года, монтаж иллюминации и другое. В частности, начальная цена тендера на монтажные и пуско-наладочные работы по сборке светодиодной ели на территории вблизи нового ЛДС составляет 1,7 миллиона рублей.
Кроме оформления зеленых зон Новосибирска, учреждение решило взять во временное владение аттракционы, которые находятся в парках города. Речь идет о гигантском мягком боулинге «Снеговички», тюбинг-кроссе и ледовом городке на Михайловской набережной — стоимость аренды последнего достигает 20 миллионов рублей.
Учреждение также заказало зимние горки из дерева для нескольких парков Новосибирска. Их могут поставить в парках «Центральный», «Арена» и «У моря Обского». Общая начальная цена всех тендеров предприятия, связанных с празднованием Нового года и зимними развлечениями, составляет около 30 миллионов рублей.
В середине декабря стало известно, что новогодние мероприятия на площади Ленина и в Театральном сквере могут отменить из-за мер безопасности. Речь идет в том числе и о праздничном фейерверке.