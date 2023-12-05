Центр со стеклянным потолком и скульптура с телевизорами: сколько получили молодые архитекторы за свои проекты

В Новосибирске выбрали три лучших проекта студентов Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств по благоустройству городской среды. Всего в конкурсе «Создай город» было три номинации, в каждой из них выбрали победителя. Посмотрите на проекты, которые жюри оценили выше других.
Победители каждой номинации получили по 40 тысяч рублей, объяснили НГС в пресс-службе НГУАДИ, студенты, которые попали в шорт-лист выиграли по 20 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что за первое место студенты получат по 100 тысяч рублей, но экспертная комиссия решила разделить выигрыш между всеми финалистами из-за того, что проекты были разного уровня проработки.
Первое место в номинации «Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Новосибирска» получил проект реновации центра социального обслуживания населения в Советском районе. Автор предложил улучшить здание Н-образной формы советского времени и перекрыть внутренний двор стеклянным атриумом, а под ним разбить зеленую зону и благоустроить место для отдыха. Территорию самого центра также предложили изменить, по проекту, рядом появится прогулочная аллея с зонами тихого отдыха и детскими площадками.
Победителем в номинации «Архитектурный образ нашего города» стала концепция паркового павильона в «Аллее городов» около новосибирского Заксобрания на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Ипподромской. Автор уверен, что рядом с зеленой зоной мало общественных пространств для отдыха и рекреации, поэтому предложил построить павильон. Его особенностью стала игра солнечного света.
По проекту стены во внешнем круге сделаны из полированной стали, именно от нее отражается свет, после проема лучи попадают попеременно в разные слои строения.
В последней номинации «Паблик Арт» лучшим назвали арт-объект для строящегося жилого комплекса «1956. Кварталы телецентра». Архитектор предложил связать концепцию с историей и разработал скульптуру с прозрачными стеклами, которые напоминают экраны телевизоров. Из-за яркого стекла и игры света на земле появляются разноцветные элементы, объект должен стать знаковым для комплекса.
В конце 2021 года один из прошлых конкурсных проектов украсил сквер «Крылья Сибири» в центре города — там установили инсталляцию «Световые столбы», которую придумал архитектор, студент магистратуры НИУ ВШЭ «Предметный и промышленный дизайн» Дмитрий Мороз. Сейчас в зеленой зоне идет благоустройство, там должны появиться качели в форме птиц и фонари-самолеты.