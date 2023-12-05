Центр со стеклянным потолком и скульптура с телевизорами: сколько получили молодые архитекторы за свои проекты

В конце 2021 года один из прошлых конкурсных проектов украсил сквер «Крылья Сибири» в центре города — там установили инсталляцию «Световые столбы», которую придумал архитектор, студент магистратуры НИУ ВШЭ «Предметный и промышленный дизайн» Дмитрий Мороз. Сейчас в зеленой зоне идет благоустройство, там должны появиться качели в форме птиц и фонари-самолеты.

