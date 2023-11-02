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Парк с крыльями и здание на месте ЦУМа. Архитекторы показали проекты благоустройства Новосибирска — разглядываем концепции

Трое из всех авторов получат по 100 тысяч рублей

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Студенты предложили разные по объему работы, кто-то предложил построить парк, а кто-то спроектировал культурный маршрут по Новосибирску

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Студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств показали проекты по благоустройству городской среды: новые парки, туристические маршруты и реновацию советских зданий. Всего в конкурсе «Создай город» три номинации, победитель в каждой из них получит по 100 тысяч рублей. 31 октября прошел отбор участников, жюри составили шорт-лист. Смотрите на проекты в материале.

Номинация «Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Новосибирска»

Больше всего баллов в категории получила концепция парка «Гнёзда», архитектор предлагает благоустроить зеленую зону с озером в рабочем поселке Мошково Новосибирской области. По дизайн-проекту, вокруг водоема появится обустроенная зеленая зона, которая будет работать круглый год.

Парк может стать местом притяжения для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты

Парк может стать местом притяжения для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты

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В рекреационной зоне может появиться трёхъярусная терраса, пирс, мангальная зона, смотровая площадка, банный комплекс, детские и спортивные площадки и другие места для отдыха. Автор предлагает в парке разместить необычные навесы в форме крыльев птиц, потому что именно этих обитателей больше всего на территории, согласно исследованиям.

Около озера предлагают установить торговый павильон с набережной

Около озера предлагают установить торговый павильон с набережной

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Второй проект, который также вошел в шорт-лист — реновация центра социального обслуживания населения в Советском районе. Автор предложил благоустроить территорию неухоженного здания и разработал функциональное зонирование. Так рядом с центром появится прогулочная аллея с зонами тихого отдыха и детскими площадками.

Территорию здания предлагают разделить на несколько зон

Территорию здания предлагают разделить на несколько зон

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Из-за того, что у строения Н-образная форма, архитектор предлагает перекрыть внутренний двор стеклянным атриумом, а внутри разбить зеленую зону и благоустроить место для отдыха.

У центра может появиться атриум, под крышей планируется разместить главную входную группу

У центра может появиться атриум, под крышей планируется разместить главную входную группу

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Последняя визуализация, попавшая в шорт-лист в номинации — проект парка вдоль реки Ельцовка-1. Архитектор уверен, что участок реки, который остался не забетонирован, необходимо благоустроить: создать прогулочные сети и установить лавочки. Согласно концепции, в линейном парке также появятся детская площадка, парковка, пирс и шезлонг.

Автор решил использовать, как привычные формы лавочек, так и необычные, например, скамейку-берлогу и пирс-скамейку

Автор решил использовать, как привычные формы лавочек, так и необычные, например, скамейку-берлогу и пирс-скамейку

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Как ранее писал НГС, конкурс проводит компания «Интерпроект Развитие», он начался 20 мая и продлится до 20 ноября. Организаторы должны будут выбрать трех победителей, а конкурсные проекты составят банк идей для инвесторов.

«Интерпроект Развитие», по данным «Контур.Фокуса», — новая компания, созданная в декабре 2022 года новосибирским предпринимателем Вячеславом Николаенковым. Он также зарегистрировал ИП в сфере исполнительских искусств.

Номинация «Архитектурный образ нашего города»

В номинации один из архитекторов предложил построить на месте ЦУМа, часть которого недавно выкупили новые владельцы, центр психологической поддержки для людей, страдающих от одиночества и имеющих проблемы с социальной адаптацией. По концепции, в центре будут оказывать помощь разного вида, в том числе проводить арт-терапию.

На крыше здания автор предлагает построить световые люки, чтобы естественные лучи попадали в помещения. Внутри должны появиться лекционный зал, залы терапии живым звуком, детской терапии, кулинарной терапии, библиотерапии и групповых собраний.

Так архитектор спроектировал новое здание на месте ЦУМа

Так архитектор спроектировал новое здание на месте ЦУМа

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На конкурсе могли представлять не только большие проекты, но и строения поменьше, например, студент решил создать парковый павильон в «Аллее городов» около новосибирского Заксобрания на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Ипподромской. Автор уверен, что рядом с зеленой зоной мало общественных пространств для отдыха и рекреации, поэтому предложил построить павильон с игрой света.

По проекту, стены во внешнем круге сделаны из полированной стали, именно от нее отражается свет, после через проемы лучи попадают попеременно в разные слои строения.

Свет в павильоне станет своего рода архитектором и будет одним из главных элементов

Свет в павильоне станет своего рода архитектором и будет одним из главных элементов

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Одна из самых необычных идей, которую предложили студенты — «Сфера жизни». Это футуристический комплекс, состоящий из башни и капсул, парящих в небе. Согласно проекту, здесь можно проводить время, отдыхать, так башни должны стать полноценной смотровой площадкой, а сам комплекс — местом для молодежи.

Сферы с помощью магнитов должны будут подниматься в воздух

Сферы с помощью магнитов должны будут подниматься в воздух

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Номинация «Паблик Арт»

Студенты предлагают популяризировать искусство с помощью пешеходной экскурсии «Уличное искусство», по задумке любой желающий, как житель города, так и турист может пройти по кольцевому маршруту за 1,5 часа и посмотреть на разного рода граффити.

Проект получил наивысший бал в номинации

Проект получил наивысший бал в номинации

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Необычным посчитали и проект арт-объекта для строящегося жилого комплекса «1956. Кварталы телецентра». Автор решил связать концепцию с историей и разработал скульптур с прозрачными стеклами, они должны напоминать экраны телевизоров. Из-за яркого стекла и игры света на земле должны появиться разноцветные элементы, объект должен стать знаковым элементом комплекса.

Объект передает образ башни и телевизоров, цвета подобраны согласно телевизионным помехам

Объект передает образ башни и телевизоров, цвета подобраны согласно телевизионным помехам

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Еще в одном проекте игре-раскраске «Раскрась Новосибирск» авторы предлагают улучшить серый город и на бумаге с помощью красок создать яркие элементы, параллельно выполняя задания из специальных карточек, которые идут в наборе.

Город, считают разработчики, совсем не серый, он может стать цветным

Город, считают разработчики, совсем не серый, он может стать цветным

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Последняя концепция, которая попала в шорт-лист — арт-объект в парке «Арена». На участке зеленой зоны, где нарисована снежинка, автор предлагает поставить шар, в котором будет звездное небо. Так посетители смогут расслабиться и посмотреть на звезды.

Автор предлагает установить на пустующем участке в парке шар

Автор предлагает установить на пустующем участке в парке шар

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Сейчас эксперты в сфере архитектуру и строительства сформировали шорт-лист лучших проектов. В будущем на очной встрече студенты презентуют свои концепции. В каждой из трех номинаций выберут победителя, именно они получат по 100 тысяч рублей.

В конце 2021 года конкурсный проект украсил сквер «Крылья Сибири» в центре города — там установили инсталляцию «Световые столбы», которую придумал архитектор, студент магистратуры НИУ ВШЭ «Предметный и промышленный дизайн» Дмитрий Мороз. Сейчас в зеленой зоне идет благоустройство, там должны появиться качели в форме птиц и фонари-самолеты.

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