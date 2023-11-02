Парк с крыльями и здание на месте ЦУМа. Архитекторы показали проекты благоустройства Новосибирска — разглядываем концепции

Студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств показали проекты по благоустройству городской среды: новые парки, туристические маршруты и реновацию советских зданий. Всего в конкурсе «Создай город» три номинации, победитель в каждой из них получит по 100 тысяч рублей. 31 октября прошел отбор участников, жюри составили шорт-лист. Смотрите на проекты в материале.
Номинация «Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Новосибирска»
Больше всего баллов в категории получила концепция парка «Гнёзда», архитектор предлагает благоустроить зеленую зону с озером в рабочем поселке Мошково Новосибирской области. По дизайн-проекту, вокруг водоема появится обустроенная зеленая зона, которая будет работать круглый год.
В рекреационной зоне может появиться трёхъярусная терраса, пирс, мангальная зона, смотровая площадка, банный комплекс, детские и спортивные площадки и другие места для отдыха. Автор предлагает в парке разместить необычные навесы в форме крыльев птиц, потому что именно этих обитателей больше всего на территории, согласно исследованиям.
Второй проект, который также вошел в шорт-лист — реновация центра социального обслуживания населения в Советском районе. Автор предложил благоустроить территорию неухоженного здания и разработал функциональное зонирование. Так рядом с центром появится прогулочная аллея с зонами тихого отдыха и детскими площадками.
Из-за того, что у строения Н-образная форма, архитектор предлагает перекрыть внутренний двор стеклянным атриумом, а внутри разбить зеленую зону и благоустроить место для отдыха.
Последняя визуализация, попавшая в шорт-лист в номинации — проект парка вдоль реки Ельцовка-1. Архитектор уверен, что участок реки, который остался не забетонирован, необходимо благоустроить: создать прогулочные сети и установить лавочки. Согласно концепции, в линейном парке также появятся детская площадка, парковка, пирс и шезлонг.
Как ранее писал НГС, конкурс проводит компания «Интерпроект Развитие», он начался 20 мая и продлится до 20 ноября. Организаторы должны будут выбрать трех победителей, а конкурсные проекты составят банк идей для инвесторов.
«Интерпроект Развитие», по данным «Контур.Фокуса», — новая компания, созданная в декабре 2022 года новосибирским предпринимателем Вячеславом Николаенковым. Он также зарегистрировал ИП в сфере исполнительских искусств.
Номинация «Архитектурный образ нашего города»
В номинации один из архитекторов предложил построить на месте ЦУМа, часть которого недавно выкупили новые владельцы, центр психологической поддержки для людей, страдающих от одиночества и имеющих проблемы с социальной адаптацией. По концепции, в центре будут оказывать помощь разного вида, в том числе проводить арт-терапию.
На крыше здания автор предлагает построить световые люки, чтобы естественные лучи попадали в помещения. Внутри должны появиться лекционный зал, залы терапии живым звуком, детской терапии, кулинарной терапии, библиотерапии и групповых собраний.
На конкурсе могли представлять не только большие проекты, но и строения поменьше, например, студент решил создать парковый павильон в «Аллее городов» около новосибирского Заксобрания на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Ипподромской. Автор уверен, что рядом с зеленой зоной мало общественных пространств для отдыха и рекреации, поэтому предложил построить павильон с игрой света.
По проекту, стены во внешнем круге сделаны из полированной стали, именно от нее отражается свет, после через проемы лучи попадают попеременно в разные слои строения.
Одна из самых необычных идей, которую предложили студенты — «Сфера жизни». Это футуристический комплекс, состоящий из башни и капсул, парящих в небе. Согласно проекту, здесь можно проводить время, отдыхать, так башни должны стать полноценной смотровой площадкой, а сам комплекс — местом для молодежи.
Номинация «Паблик Арт»
Студенты предлагают популяризировать искусство с помощью пешеходной экскурсии «Уличное искусство», по задумке любой желающий, как житель города, так и турист может пройти по кольцевому маршруту за 1,5 часа и посмотреть на разного рода граффити.
Необычным посчитали и проект арт-объекта для строящегося жилого комплекса «1956. Кварталы телецентра». Автор решил связать концепцию с историей и разработал скульптур с прозрачными стеклами, они должны напоминать экраны телевизоров. Из-за яркого стекла и игры света на земле должны появиться разноцветные элементы, объект должен стать знаковым элементом комплекса.
Еще в одном проекте игре-раскраске «Раскрась Новосибирск» авторы предлагают улучшить серый город и на бумаге с помощью красок создать яркие элементы, параллельно выполняя задания из специальных карточек, которые идут в наборе.
Последняя концепция, которая попала в шорт-лист — арт-объект в парке «Арена». На участке зеленой зоны, где нарисована снежинка, автор предлагает поставить шар, в котором будет звездное небо. Так посетители смогут расслабиться и посмотреть на звезды.
Сейчас эксперты в сфере архитектуру и строительства сформировали шорт-лист лучших проектов. В будущем на очной встрече студенты презентуют свои концепции. В каждой из трех номинаций выберут победителя, именно они получат по 100 тысяч рублей.
В конце 2021 года конкурсный проект украсил сквер «Крылья Сибири» в центре города — там установили инсталляцию «Световые столбы», которую придумал архитектор, студент магистратуры НИУ ВШЭ «Предметный и промышленный дизайн» Дмитрий Мороз. Сейчас в зеленой зоне идет благоустройство, там должны появиться качели в форме птиц и фонари-самолеты.