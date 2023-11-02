Парк с крыльями и здание на месте ЦУМа. Архитекторы показали проекты благоустройства Новосибирска — разглядываем концепции

«Интерпроект Развитие», по данным «Контур.Фокуса», — новая компания, созданная в декабре 2022 года новосибирским предпринимателем Вячеславом Николаенковым. Он также зарегистрировал ИП в сфере исполнительских искусств.



Номинация «Архитектурный образ нашего города»

В номинации один из архитекторов предложил построить на месте ЦУМа, часть которого недавно выкупили новые владельцы, центр психологической поддержки для людей, страдающих от одиночества и имеющих проблемы с социальной адаптацией. По концепции, в центре будут оказывать помощь разного вида, в том числе проводить арт-терапию.

На крыше здания автор предлагает построить световые люки, чтобы естественные лучи попадали в помещения. Внутри должны появиться лекционный зал, залы терапии живым звуком, детской терапии, кулинарной терапии, библиотерапии и групповых собраний.