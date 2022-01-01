В центре Новосибирска появился светящийся арт-объект в виде необычного атмосферного явления

В центре Новосибирска на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе появился новый арт-объект. Трехчастную архитектурную инсталляцию «Световые столбы» установила авиакомпания
— Проект «Световые столбы» обыгрывает визуально необычное атмосферное явление, которое можно наблюдать в Новосибирске. Из-за резкого перепада температур в условиях высокой влажности в воздухе образуется взвесь крошечных кристаллов. Отраженный этими кристаллами свет солнца, луны или городской иллюминации образует вертикальную полосу, тянущуюся от земли в небо. Застать это редкое явление — большая удача, а новая инсталляция позволит наблюдать его ежедневно. Многогранники, из которых собраны конструкции, похожи по форме на кристаллы влаги, отражающие свет. По вечерам объекты подсвечиваются специальным образом, имитируя природное явление, свидетелями которого не раз становились жители Новосибирска, — сказано в официальном сообщении.
Автор проекта создал пространство, ограниченное световыми столбами внутри сквера.
— В дневное время стеклянные столбы по своей массе нейтральны и развлекают горожан солнечными зайчиками. Но с наступлением темноты сквер заявляет о себе, обозначая себя не только в пешеходной плоскости, но и в воздухе. В результате мы получаем пространство, ограниченное световыми столбами внутри сквера. Можно в него войти, оказавшись внутри света, а можно пройти мимо. Но не заметить его будет нельзя, — пояснил Дмитрий Мороз.
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