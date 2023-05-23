Архитекторам пообещали по 100 тысяч рублей за идеи для улучшения города — кто проводит конкурс

Новосибирская компания «Интерпроект Развитие» запустила конкурс благоустройства городской среды для архитекторов «Создай город» — в каждой из трех номинаций предусмотрен приз в 100 тысяч рублей.
«Интерпроект Развитие», по данным «Контур.Фокуса», — новая компания, созданная в декабре 2022 года новосибирским предпринимателем Вячеславом Николаенковым. Он также зарегистрировал ИП в сфере исполнительских искусств. «Интерпроект Развитие» при этом работает по тому же адресу, где находится офис компании «ИнтерПроект» — ее учредил известный новосибирский девелопер Владимир Мартыненков, с осени 2015 года ею владеет Ирина Гартвих.
Конкурс стартовал 20 мая и продлится до конца октября. В нём три номинации: «Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Новосибирска», «Архитектурный образ нашего Новосибирска» и «Паблик Арт в Новосибирске». В каждой предусмотрен один победитель.
Как рассказали организаторы, на конкурс будут принимать заявки и проекты от архитекторов и урбанистов от
Конкурс будет проходить в три этапа: с
— Мы не даем никаких обещаний и гарантий реализации, но со своей стороны организуем участие в рассмотрении этих работ в том числе наших местных застройщиков, девелоперов, предпринимателей, людей, которые принимают решения на уровне городской и областной власти, — рассказал директор «Интерпроект Развитие» Тимофей Колоколов. — Если проект сформирован таким образом, что решает какие-то городские задачи, развивает территорию, у предпринимательского сообщества, у властей могут быть дополнительные стимулы вложить в это деньги.
В конце 2021 года именно конкурсный проект украсил сквер «Крылья Сибири» в центре города — там установили инсталляцию «Световые столбы», которую придумал архитектор, студент магистратуры НИУ ВШЭ «Предметный и промышленный дизайн» Дмитрий Мороз.
При этом не всегда архитектурные конкурсы заканчиваются хорошо: например, в Академгородке победитель не смог реализовать проект из-за конфликта с жителями. Оказалось сложно реализовать и парковые скульптуры, которые архитекторы предлагали для «Мира Парка». А некоторые проекты для Новосибирска в принципе не были предназначены для реализации и стали «бумажной архитектурой».