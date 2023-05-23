Архитекторам пообещали по 100 тысяч рублей за идеи для улучшения города — кто проводит конкурс

Как рассказали организаторы, на конкурс будут принимать заявки и проекты от архитекторов и урбанистов от 18 лет , а также от команд, в составе которых могут быть и несовершеннолетние участники — при условии, что хотя бы одному представителю команды исполнилось 18. При этом организаторы рассчитывают привлечь архитекторов и урбанистов и из других регионов.

