Консульство Германии закрылось в Новосибирске — куда обращаться теперь

В Новосибирске закрылось генеральное консульство Германии. Сообщение об этом было замечено 1 декабря.
— Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве, — говорится в сообщении на сайте консульства.
Дозвониться до представительства по номеру телефону, указанному, на сайте 2ГИС, не удалось.
Германия в мае объявила о планах по закрытию консульств в четырех городах России. ФРГ в ходе сокращения немецкого присутствия решила прекратить работу своих представительств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Визовые отделы консульств в этих городах и в Новосибирске с июня прекратили прием заявлений на выдачу визы. За этим можно обращаться только в представительство в Москве.