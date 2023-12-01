freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 88.58
eur 96.88
СрочноВ Новосибирске появился коммунальный супермен
Все новости
Все новости

Консульство Германии закрылось в Новосибирске — куда обращаться теперь

В России осталось одно представительство

826

Консульство в Новосибирске прекратило прием заявлений на визу летом

Поделиться

В Новосибирске закрылось генеральное консульство Германии. Сообщение об этом было замечено 1 декабря.

— Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве, — говорится в сообщении на сайте консульства.

Дозвониться до представительства по номеру телефону, указанному, на сайте 2ГИС, не удалось.

Германия в мае объявила о планах по закрытию консульств в четырех городах России. ФРГ в ходе сокращения немецкого присутствия решила прекратить работу своих представительств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Визовые отделы консульств в этих городах и в Новосибирске с июня прекратили прием заявлений на выдачу визы. За этим можно обращаться только в представительство в Москве.

ПосольствоКонсульствоГерманияФРГ
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter