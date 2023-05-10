Консульства Германии прекращают прием заявок на визу в Новосибирске с июня — куда теперь обращаться за визой

Визовые отделы консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске с июня прекращают прием заявлений на выдачу визы. После 31 мая за этим можно будет адресоваться только в посольство, расположенное в Москве. Об этом сообщается на сайте представительства Германии в России.
— Независимо от вашего региона обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве. Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023, — говорится в заявлении немцев.
При этом отмечается, что визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако сроки обработки заявлений могут стать больше из-за почтовой пересылки документов из региона в регион.
10 мая Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе, что следует из распоряжения главы государства Владимира Путина.