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Консульства Германии прекращают прием заявок на визу в Новосибирске с июня — куда теперь обращаться за визой

Теперь за получением визы новосибирцам придется обращаться в Москву

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Из-за пересылки документов в столицу и обратно срок рассмотрения заявки на получение визы увеличится

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Визовые отделы консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске с июня прекращают прием заявлений на выдачу визы. После 31 мая за этим можно будет адресоваться только в посольство, расположенное в Москве. Об этом сообщается на сайте представительства Германии в России.

— Независимо от вашего региона обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве. Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023, — говорится в заявлении немцев.

При этом отмечается, что визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако сроки обработки заявлений могут стать больше из-за почтовой пересылки документов из региона в регион.

10 мая Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе, что следует из распоряжения главы государства Владимира Путина.

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