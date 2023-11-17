Высотные дома и гостиница: стало известно, что построят около сквера Закаменский — смотрим проект

В Новосибирске появится новый жилой комплекс с гостиницей на улице Кирова. Его проект представили 17 ноября президиуму градостроительного совета мэрии.
Речь идет о высотном жилом комплексе, который появится на улице Кирова, 44 вблизи станции метро «Октябрьская». По данным 2ГИС, сейчас там находится трехэтажное здание, в котором размещен офис банка «Открытие».
Проект представил президиуму градсовета директор «АПМ Фефелова В.В.» Станислав Сергеев. Как сообщил специалист НГС, комплекс будет состоять из трех корпусов, в том числе двух 25- и 30-этажных домов. Высота 30-этажного здания составит 103 метра.
В состав жилого комплекса также войдет гостиница, в которой разместят 16 этажей. По словам Станислава Сергеева, внутри ЖК планируется создать закрытую территорию, «без машин». Вдоль улицы Маковского может появиться пешеходная зона, а со стороны Кирова — общественное пространство.
Возвести объект планирует компания «Дом-Строй». Как сообщил Станислав Сергеев, президиум градостроительного совета мэрии одобрил проект жилого комплекса.
ООО «Дом-Строй» образовали в 2007 году, директором компании выступает Михаил Масловский, соучредителями — Михаил Владимиров и Владимир Наумов. На конец 2022 года выручка организации составила 93,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 13, 2 миллиона рублей. На сайте компании имеются несколько проектов, которые реализованы в Новосибирске, в том числе ЖК «Романтика», «Флотилия» и La Grande.
Издание «Новосибирские новости» опубликовало иллюстрации проекта. В нем сообщили, что три здания ЖК объединит стилобат, а два жилых — подземное пространство с парковкой. Площадь комплекса составит 27,8 тысячи квадратных метров, в нем спроектировали 508 квартир.
НГС направил запрос в компанию «Дом-Строй» с просьбой сообщить детали проекта и уточнить, в какие сроки его планируется реализовать в Новосибирске.
В октябре в Новосибирске представили концепцию первого небоскреба. Его высота достигает 180 метров.