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В Минобороны РФ показали, что делал Сергей Шойгу в Новосибирске — официальное видео

Министр обороны побывал на заводе им. Чкалова

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Видео со встречи опубликовало Минобороны

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Министерство обороны России официально сообщило о визите Сергея Шойгу в Новосибирск — он проверил работу Авиационного завода имени В.П.Чкалова.

— Он проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало официальное видео.

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Видео: Минобороны России / Telegram

По их данным, директор завода Александр Панасенко доложил Сергею Шойгу, что сейчас предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но и производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации.

— Сейчас в соответствии с ранее отданными указаниями Министра обороны РФ в целях экономии средств на производство, предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, которые теперь проводятся одновременно, — отметили в Минобороны РФ.

Поставил Сергей Шойгу и новую задачу перед заводом:

— Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу, — цитирует министра пресс-служба. — Вопрос оснащения Вооруженных Сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания.

Поставка самолетов и их доработка, по данным Минобороны РФ, ведется по графику. Полностью подписаны контракты и на 2024 год.

— Помимо этого, рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности, — добавили в Минобороны РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу занимает должность с 2012 года. В прошлый раз министр прилетал в Новосибирск в августе 2021 года, он проверял Новосибирский авиационный завод.

Сергей ШойгуЗавод им. ЧкаловаЗаводСу-34
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