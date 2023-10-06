В Минобороны РФ показали, что делал Сергей Шойгу в Новосибирске — официальное видео

Министерство обороны России официально сообщило о визите Сергея Шойгу в Новосибирск — он проверил работу Авиационного завода имени В.П.Чкалова.
— Он проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34, — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало официальное видео.
По их данным, директор завода Александр Панасенко доложил Сергею Шойгу, что сейчас предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но и производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации.
— Сейчас в соответствии с ранее отданными указаниями Министра обороны РФ в целях экономии средств на производство, предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, которые теперь проводятся одновременно, — отметили в Минобороны РФ.
Поставил Сергей Шойгу и новую задачу перед заводом:
— Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу, — цитирует министра пресс-служба. — Вопрос оснащения Вооруженных Сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания.
Поставка самолетов и их доработка, по данным Минобороны РФ, ведется по графику. Полностью подписаны контракты и на 2024 год.
— Помимо этого, рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности, — добавили в Минобороны РФ.
Министр обороны Сергей Шойгу занимает должность с 2012 года. В прошлый раз министр прилетал в Новосибирск в августе 2021 года, он проверял Новосибирский авиационный завод.