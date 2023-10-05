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Министр обороны Сергей Шойгу мог прилететь в Новосибирск

Он может проверить работу оборонных заводов

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Информация о том, что Сергей Шойгу мог прибыть в Новосибирск, появилась 5 октября

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу мог прилететь в Новосибирск. Информацию об этом НГС подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщил источник, министр проверяет работу оборонных заводов. В администрации Новосибирского приборострительного завода сообщили НГС, что предоставлять подобного рода информацию не могут. В пресс-службе правительства региона отметили, что не знают о приезде Сергея Шойгу.

Сейчас, по данным сервиса Flightradar, в аэропорту Толмачево находится самолет An-148–100E. В 2018 году сайт министерства обороны сообщал, что самолет такой модели должен получить Центральный военный округ.

Министр обороны Сергей Шойгу занимает должность с 2012 года. В прошлый раз министр прилетал в Новосибирск в августе 2021 года, он проверял Новосибирский авиационный завод.

Министр обороныЗаводСергей Шойгу
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