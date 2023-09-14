Сотрудники в отпусках и на больничном: новосибирцы столкнулись с долгими очередями на почте в центре города

Недавно жители Новосибирска столкнулись с долгими очередями в отделении почты, расположенном в центре города на улице Советская, 21. О большом наплыве посетителей в редакцию сообщили читатели. Корреспондент НГС проверил информацию и выяснил, что по вечерам в отделении связи № 99 — в зале, где отправляют письма и производят платежи — работает всего два-три окошка. Ожидание в очереди составляло около двух часов. Ситуация повторялась в конце августа и начале сентября.