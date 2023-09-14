Сотрудники в отпусках и на больничном: новосибирцы столкнулись с долгими очередями на почте в центре города

Почта России оценила укомплектованность штата своих отделений в Новосибирске, оказалось, что нехватка составляет 20%.
Недавно жители Новосибирска столкнулись с долгими очередями в отделении почты, расположенном в центре города на улице Советская, 21. О большом наплыве посетителей в редакцию сообщили читатели. Корреспондент НГС проверил информацию и выяснил, что по вечерам в отделении связи № 99 — в зале, где отправляют письма и производят платежи — работает всего два-три окошка. Ожидание в очереди составляло около двух часов. Ситуация повторялась в конце августа и начале сентября.
Журналист обратился за комментарием в пресс-службу «Почты России», где рассказали, что в центральном почтовом отделении Новосибирска сразу несколько сотрудников находились в отпусках и на больничных. Также, добавили в пресс-службе, есть и вакансии операторов.
— В Новосибирске 93 почтовых отделения. В них работают почти 900 человек. Штат укомплектован на 80%. Средняя зарплата руководителей почтовых отделений в Новосибирске составляет 50 тысяч рублей, оператора — 35 тысяч, почтальона 26 тысяч рублей. <…> Размер премиальной части зависит от того, насколько эффективно работает сам сотрудник и выполнило ли его отделение план по финансовым показателям, — прокомментировала руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» АО «Почта России» Галина Гордеенко.
В пресс-службе также рассказали, как можно ускорить процесс взаимодействия с «Почтой России». Например, получать посылки с помощью электронной подписи, когда не приходится тратить время на заполнение бумажного извещения. При отправке посылки можно заранее на сайте почты или в ее мобильном приложении заполнить бланк, тогда оператору останется только взвесить отправление и взять оплату. Можно, уверяют в «Почте России», записаться на обслуживание на конкретное время и так сократить время визита.
В январе 2022 года НГС уже писал о двухчасовых очередях на почте. Тогда в пресс-службе учреждения пояснили, что это связано с обновлением программного обеспечения для операторов. А в конце декабря 2021 года длинные очереди на почте объясняли Новым годом и праздничными распродажами.
А в апреле НГС рассказал, как в отделении связи № 49 у площади Калинина стали выдавать маленькие бумажные извещения — размером в два спичечных коробка. На «Почте России» назвали это нововведение инициативой конкретного почтового отделения и заверили, что извещения вернулись к прежним размерам.