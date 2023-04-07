Как его заполнять? Почта у площади Калинина стала отправлять извещения размером в два спичечных коробка

В Новосибирске почтовом отделении
— Новое извещение в два раза меньше старого. Его размер — 10,5 на
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу «Почты России».
— Приносим извинения клиентам за то, что они столкнулись с такой ситуацией. Извещения, напечатанные на бумаге маленького формата, — это инициатива конкретного почтового отделения, а не общая практика. Мы вернули стандартные размеры бланков, а с сотрудниками провели дополнительные беседы о правилах клиентского сервиса, — прокомментировала ситуацию руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» АО «Почта России» Галина Гордеенко.
Дозвониться до почтового отделения
В апреле 2022 года НГС рассказал, как на «Почте России» выдали клиенту извещение на черновике с паспортными данными другого человека. Тогда в пресс-службе «Почты России» также пояснили, что это была инициатива местного отделения, и поблагодарили клиента за бдительность.