СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 80.67
eur 88.13
Тема дняКак распознать описторхоз
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Как его заполнять? Почта у площади Калинина стала отправлять извещения размером в два спичечных коробка

Представители «Почты России» назвали изменения размера извещения инициативой конкретного отделения

1 181

Новое бумажное извещение, которое выдали в почтовом отделении № 49, в два раза меньше обычного

Поделиться

В Новосибирске почтовом отделении № 49 у площади Калинина стали выдавать бумажные извещения в два раза меньше существовавших всегда. Об этом корреспонденту НГС сообщил посетитель почты, получивший такое уменьшенное извещение.

— Новое извещение в два раза меньше старого. Его размер — 10,5 на 7,5 сантиметра. По площади это два спичечных коробка. Или примерно одна сигаретная пачка. А ведь такое извещение, если у вас нет так называемой электронной подписи, еще надо заполнить: вписать туда данные паспорта полностью, адрес регистрации, Ф. И. О., дату получения, номер доверенности, если клиент получает корреспонденцию по доверенности и расписаться. Также там должен расписаться и почтовый работник, — рассказал человек, получивший извещение.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу «Почты России».

— Приносим извинения клиентам за то, что они столкнулись с такой ситуацией. Извещения, напечатанные на бумаге маленького формата, — это инициатива конкретного почтового отделения, а не общая практика. Мы вернули стандартные размеры бланков, а с сотрудниками провели дополнительные беседы о правилах клиентского сервиса, — прокомментировала ситуацию руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» АО «Почта России» Галина Гордеенко.

Дозвониться до почтового отделения № 49 журналисту не удалось: по всем телефонам, указанным в интернете, никто не ответил.

В апреле 2022 года НГС рассказал, как на «Почте России» выдали клиенту извещение на черновике с паспортными данными другого человека. Тогда в пресс-службе «Почты России» также пояснили, что это была инициатива местного отделения, и поблагодарили клиента за бдительность.

По теме

Почта РоссииИзвещениеПочтаПочтовое отделениеПлощадь Калинина
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter