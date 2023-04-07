Как его заполнять? Почта у площади Калинина стала отправлять извещения размером в два спичечных коробка

— Новое извещение в два раза меньше старого. Его размер — 10,5 на 7,5 сантиметра . По площади это два спичечных коробка. Или примерно одна сигаретная пачка. А ведь такое извещение, если у вас нет так называемой электронной подписи, еще надо заполнить: вписать туда данные паспорта полностью, адрес регистрации, Ф. И. О. , дату получения, номер доверенности, если клиент получает корреспонденцию по доверенности и расписаться. Также там должен расписаться и почтовый работник, — рассказал человек, получивший извещение.

