«Почта России» выдала сибирячке извещение на черновике с паспортными данными другого человека
После инцидента в компании напомнили сотрудникам о недопустимости такой печати документов
«Почта России» в Новосибирске выдала клиентке извещение на черновике: на обратной стороне было напечатано другое извещение с паспортными данными другого человека.
Читательница получила такое извещение в отделении почты, расположенном на улице Советской, сегодня 21 апреля. Журналист НГС проверил опубликованные персональные данные с помощью сервиса проверки действительности паспорта на сайте МВД — оказалось, что такой документ действительно существует.
Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу «Почты России». Компания поблагодарила клиента, который передал информацию в редакцию, за бдительность.
— Мы провели проверку и выяснили, что печать извещений на черновиках — личная инициатива сотрудника отделения. Это абсолютно недопустимо, приносим извинения клиентам из-за сложившейся ситуации. Некорректно напечатанные извещения мы утилизировали и сейчас готовим новые. Бумаги для этого достаточно, ее запасы регулярно пополняются. Персоналу мы напомнили о правилах работы с документами, начальники отделений взяли этот вопрос под личный контроль, — прокомментировала эту ситуацию журналисту НГС руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» АО «Почта России» Галина Гордеенко.
Ранее мы рассказывали о том, что на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске оказались разбросаны документы РЖД — по бумагам ездили машины.