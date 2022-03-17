На улице Дуси Ковальчук оказались разбросаны документы РЖД — по бумагам ездят машины

Утром 17 марта в Заельцовском районе Новосибирска вдоль дороги оказались разбросаны документы с логотипом РЖД.
— По Дуси Ковальчук от Плановой до Холодильной валяются документы кадровые. Зарплатные ведомости, приказы и так далее, — рассказал НГС очевидец Алексей Школдин.
По словам Алексея, бумаги лежали и на Владимировской. Он уточнил НГС, что среди документов были приказы на командировки, акты по авансовым платежам и ведомости. На фотографиях, которые предоставил очевидец, можно рассмотреть один из посадочных купонов.
НГС обратился в пресс-службу железной дороги, чтобы уточнить, что это за документы и как они оказались на улице.
В феврале 2021 года житель Калининского района нашел на мусорке мешок с ксерокопиями паспортов разных людей. По его словам, документы напоминали банковские из-за специфической печати.
До этого жительница Ленинского района Новосибирска нашла в снегу чужую медицинскую карточку. По фамилии она определила, что та принадлежит ее соседке, после чего передала документ владелице. Тогда и выяснилось, что в медкарточке есть поддельные записи о приемах у врачей и обследованиях, которые женщина не проходила. Внутри была даже подпись о согласии на медицинские вмешательства, которую, по словам пациентки, она не оставляла. Сибирячка обратилась с жалобой в прокуратуру и региональный Минздрав. Как документ мог оказаться на улице и что грозит за это врачам — разбиралась корреспондент НГС.