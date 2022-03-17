На улице Дуси Ковальчук оказались разбросаны документы РЖД — по бумагам ездят машины

До этого жительница Ленинского района Новосибирска нашла в снегу чужую медицинскую карточку. По фамилии она определила, что та принадлежит ее соседке, после чего передала документ владелице. Тогда и выяснилось, что в медкарточке есть поддельные записи о приемах у врачей и обследованиях, которые женщина не проходила. Внутри была даже подпись о согласии на медицинские вмешательства, которую, по словам пациентки, она не оставляла. Сибирячка обратилась с жалобой в прокуратуру и региональный Минздрав. Как документ мог оказаться на улице и что грозит за это врачам — разбиралась корреспондент НГС.

