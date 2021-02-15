Новосибирец обнаружил около мусорных баков мешок с ксерокопиями паспортов

Мешок с ксерокопиями паспортов лежал в мусорных баках в Новосибирске
Вечером
— Вечером выносил мусор и обнаружил вопиющий факт нарушения защиты персональных данных. Между домом по адресу Танковая, 5 и 7, в месте для утилизации общедомовых отходов, находится мешок, из которого торчат ксерокопии российских и заграничных паспортов граждан, аккуратно упакованные в пластиковые файлы, некоторые с желтыми стиками. О какой безопасности мы говорим? — написал мужчина.
Он пояснил журналисту НГС, что документы в мешке напоминали банковские из-за специфической печати.
— Я не копался, но там есть договоры с печатями синими, подписями. Похоже на действия кредитной организации или банка, — пояснил мужчина.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений по поводу найденного мешка с документами не поступало. Там также не уточнили, какая ответственность может грозить тому, кто выкинул бумаги.
В прошлом году жительница Ленинского района Новосибирска нашла в снегу чужую медицинскую карточку. По фамилии она определила, что та принадлежит ее соседке, после чего передала документ владелице. Тогда и выяснилось, что медкарточка пестрит поддельными записями о приемах у врачей и обследованиях, которые женщина не проходила. Внутри была даже подпись о согласии на медицинские вмешательства, которую, по словам пациентки, она не оставляла. Сибирячка обратилась с жалобой в прокуратуру и региональный Минздрав. Как документ мог оказаться на улице и что грозит за это врачам — разбиралась корреспондент НГС.