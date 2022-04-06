Когда цены на офисную бумагу станут адекватнее? Ответ министра промышленности НСО

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров сегодня, 6 апреля , в прямом эфире НГС рассказал о том, что к середине апреля цены на офисную бумагу стабилизируются.



— Пару недель назад мы видели всплеск цены и дефицит офисной бумаги. Это было связано с тем, что финский поставщик отбеливателя для бумаги отказал в поставках Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату. Завод приостановил деятельность. Федеральный Минпромторг совместно с руководителем предприятия оперативно приняли меры — нашли поставщика внутри страны. Завод сейчас выходит на свои плановые мощности. Думаю, что в середине апреля ситуация устаканится окончательно. Может быть, качество будет не такое, как мы привыкли, но я думаю, что это не так критично, — отметил Андрей Гончаров.