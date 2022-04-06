Когда цены на офисную бумагу станут адекватнее? Ответ министра промышленности НСО

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров сегодня,
— Пару недель назад мы видели всплеск цены и дефицит офисной бумаги. Это было связано с тем, что финский поставщик отбеливателя для бумаги отказал в поставках Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату. Завод приостановил деятельность. Федеральный Минпромторг совместно с руководителем предприятия оперативно приняли меры — нашли поставщика внутри страны. Завод сейчас выходит на свои плановые мощности. Думаю, что в середине апреля ситуация устаканится окончательно. Может быть, качество будет не такое, как мы привыкли, но я думаю, что это не так критично, — отметил Андрей Гончаров.
Он считает, что цены на бумагу, а также ее объемы должны быть такими, к которым мы привыкли.
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— На прошлой неделе мы с ФАС провели рейд по магазинам, торгующим офисными принадлежностями, и в частности бумагой. После нашего рейда некоторые магазины снизили цены от 10 до 30%. Понятно, что это определенный рычаг, но не хотелось бы такие меры принимать. Здесь нужна адекватность с точки зрения бизнеса. Сейчас всем непросто, поэтому использовать эту ситуацию нужно, понимая последствия. В это непростое время нужно консолидироваться и в процедуре ценообразования все-таки быть более адекватным. Понимать, что сейчас не время, чтобы цены уходили куда-то в космос, чтобы использовать сиюминутную выгоду в целях обогащения, — уверен министр.
Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске прошел рейд, организованный из-за цен на бумагу.