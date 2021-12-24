На «Почте России» собрались длинные очереди из новосибирцев — виноваты Новый год и распродажи

— После распродаж и накануне новогодних праздников такие продавцы отправляют своим клиентам покупки через наши почтовые отделения, поэтому клиентов в отделениях становится значительно больше. Так, если в октябре из отделения 630132 интернет-продавцы отправили 700 посылок, то в декабре — уже 1900. Похожая ситуация складывается в большинстве городских отделений, — говорится в ответе Гордиенко НГС.



Как сократить время ожидания



В «Почте России» сообщили о возможностях сократить время пребывания в почтовом отделении или вовсе избежать визита туда. Например, если заранее на сайте или в мобильном приложении компании сформировать бланк для отправки посылки и оплатить ее онлайн, то в отделении отправление достаточно оставить на стойке оператора — всё остальное сделают без участия клиента. Если использовать простую электронную подпись, то в отделении не придется тратить время на заполнение бумажного извещения. Оператор отсканирует трек-номер и выдаст посылку в течение минуты.

— Можно обойтись и без визита в отделение — за 100 рублей почтальон может доставить посылку до 2,5 кг на дом. А если пригласить курьера, то он может привезти или забрать EMS-отправление домой или в офис, — добавила Галина Гордиенко. — Со своей стороны сейчас мы сотрудничаем с местной администрацией и центром занятости населения, чтобы набрать дополнительный персонал.