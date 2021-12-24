На «Почте России» собрались длинные очереди из новосибирцев — виноваты Новый год и распродажи

В конце декабря новосибирцы столкнулись не только с 10-балльными пробками, но и с очередями в почтовых отделениях. Многие из клиентов, прождав час-другой, просто уходят. Корреспондент НГС лично убедился в наличии очередей и обратился за разъяснениями на «Почту России». Выяснилось, что проблема актуальна для большинства отделений почты.
«Ушли, устав ждать»
Читательница НГС Виктория поделилась впечатлением от посещения отделения «Почты России» на ул. Челюскинцев, 17. По ее словам, работает всего два окна из девяти, что сильно замедляет процесс обслуживания клиентов.
— Очереди просто огромные! Здесь в основном люди за сорок, жалуются многие, что уже который день не могут получить посылку из-за очередей. Дедушка с бабушкой, устав ждать несколько часов, посетовав, только что развернулись и ушли. Заведующая отделением разводит руками, говорит: «У меня больше людей нет!» — сказала НГС Виктория.
Что происходит на главпочтамте
Корреспондент НГС посетил главпочтамт на пересечении улиц Советской и Ленина. Там тоже наблюдается очередь: зал плотно набит людьми.
— Вы что, в первый раз на почту пришли? Здесь всегда так, в любой день недели, целый рабочий день! — заявила женщина в форме охранника.
На месте заведующего отделением не оказалась, заменяющий ее сотрудник оказался на выезде.
— Уже почти неделю очереди просто огромные, хуже, чем обычно! Думаю, это связано с наступающим Новым годом: все отправляют друг другу письма и посылки, заказывают подарки. Я пришла полтора часа назад, вот мой талончик. Передо мной на тот момент было 63 человека, а перед моей соседкой — 78. Сейчас чуть меньше, — сказала корреспонденту женщина, ожидающая своей очереди.
У молодого человека неподалеку свое объяснение происходящего.
— С 24 по 25 ноября была «черная пятница», все поназаказывали себе всякой всячины. А теперь посылки начали приходить, вот и коллапс такой образовался. Я сам вчера не смог забрать свою посылку, вот пришел сегодня, видимо, еще часок-другой придется подождать! — сказал мужчина, представившийся Анатолием.
Выросло число отправлений из интернет-магазинов
НГС обратился с запросом в пресс-службу новосибирского отделения «Почты России», ее руководитель Галина Гордиенко наличие проблемы признала:
— Приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства, это временная ситуация. Поясним, что с ноября у всех логистических компаний, включая почту, начинается высокий сезон, связанный с праздниками и большими распродажами, которые приходятся на конец года, — сообщили на «Почте».
В первую очередь растет объем входящих международных отправлений, а также увеличивается объем отправок из интернет-магазинов, склады которых находятся в Новосибирске.
— После распродаж и накануне новогодних праздников такие продавцы отправляют своим клиентам покупки через наши почтовые отделения, поэтому клиентов в отделениях становится значительно больше. Так, если в октябре из отделения 630132 интернет-продавцы отправили 700 посылок, то в декабре — уже 1900. Похожая ситуация складывается в большинстве городских отделений, — говорится в ответе Гордиенко НГС.
Как сократить время ожидания
В «Почте России» сообщили о возможностях сократить время пребывания в почтовом отделении или вовсе избежать визита туда. Например, если заранее на сайте или в мобильном приложении компании сформировать бланк для отправки посылки и оплатить ее онлайн, то в отделении отправление достаточно оставить на стойке оператора — всё остальное сделают без участия клиента. Если использовать простую электронную подпись, то в отделении не придется тратить время на заполнение бумажного извещения. Оператор отсканирует трек-номер и выдаст посылку в течение минуты.
— Можно обойтись и без визита в отделение — за 100 рублей почтальон может доставить посылку до 2,5 кг на дом. А если пригласить курьера, то он может привезти или забрать EMS-отправление домой или в офис, — добавила Галина Гордиенко. — Со своей стороны сейчас мы сотрудничаем с местной администрацией и центром занятости населения, чтобы набрать дополнительный персонал.
17 декабря в новосибирском Минздраве объяснили колоссальные очереди в поликлинике № 16 нехваткой более 100 медработников. В ведомстве пояснили, что в штатном расписании поликлиники № 16 на 2021 год предусмотрено 498,25 ставки медицинских работников, а занято из них в настоящее время 390.