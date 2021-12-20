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Сегодня вечером пробки в Новосибирске достигли 10 баллов — где проехать труднее всего

Движение осложняют ДТП в разных районах города и снег

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Даже небольшие ДТП в час пик способны существенно затруднить движение. На фото: перекресток улиц Дуси Ковальчук и Плановой

Даже небольшие ДТП в час пик способны существенно затруднить движение. На фото: перекресток улиц Дуси Ковальчук и Плановой

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Сегодня вечером, 20 декабря, на дорогах в разных районах Новосибирска существенно затруднено движение. На момент публикации сервис «2ГИС» оценивает пробки на максимальные 10 баллов, «Яндекс» — на девять из 10 возможных.

Самые сложные для проезда участки — не только магистрали и мосты, но даже улицы с менее насыщенным движением

Самые сложные для проезда участки — не только магистрали и мосты, но даже улицы с менее насыщенным движением

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Помимо традиционного вечернего часа пик и скоплений снега, ситуацию усложняет ряд ДТП в разных частях города. Так, аварии произошли на кольце на пересечении Нарымской и Челюскинцев (напротив цирка), на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя, на площади Гарина-Михайловского, на Сибиряков-Грардейцев, на Кошурникова, Богаткова и других улицах.

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В пятницу, 17 декабря, новосибирцы застряли в обед в 9-балльных пробках. Почитайте, что они писали в дорожных сервисах.

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