Сегодня вечером пробки в Новосибирске достигли 10 баллов — где проехать труднее всего

Сегодня вечером, 20 декабря, на дорогах в разных районах Новосибирска существенно затруднено движение. На момент публикации сервис «2ГИС» оценивает пробки на максимальные 10 баллов, «Яндекс» — на девять из 10 возможных.
Помимо традиционного вечернего часа пик и скоплений снега, ситуацию усложняет ряд ДТП в разных частях города. Так, аварии произошли на кольце на пересечении Нарымской и Челюскинцев (напротив цирка), на пересечении Красного проспекта и улицы Гоголя, на площади Гарина-Михайловского, на Сибиряков-Грардейцев, на Кошурникова, Богаткова и других улицах.
В пятницу, 17 декабря, новосибирцы застряли в обед в 9-балльных пробках. Почитайте, что они писали в дорожных сервисах.