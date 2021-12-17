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«Пойду брошусь под одеяло»: новосибирцы застряли в обед в 9-балльных пробках — читаем их заметки

Сейчас лучше отложить поездки на машине

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Снегопад серьезно осложнил ситуацию на дорогах

Снегопад серьезно осложнил ситуацию на дорогах

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В Новосибирске сильный снегопад и метель серьезно осложнили ситуацию на дорогах. В 13:00, согласно сервису 2ГИС, уже было 9 баллов, «Яндекс.Пробки» показывают 8 баллов. Синоптики при этом не радуют — снегопад сегодня не закончится, а к вечеру только усилится.

Многокилометровые пробки растянулись на улице Ватутина, Немировича-Данченко, Большевистской, Кирова, Выборной, Кошурникова, Гоголя, Волочаевской.

Посмотрим, что сейчас пишут водители. Многие удивляются, почему у некоторых новосибирцев со снегопадом пропадают навыки вождения.

Зима в Новосибирск всегда приходит внезапно

Зима в Новосибирск всегда приходит внезапно

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Остаться дома под одеялком — отличная идея

Остаться дома под одеялком — отличная идея

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Для потери времени в пробке QR-код не нужен!

Для потери времени в пробке QR-код не нужен!

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Новое название Новосибирска

Новое название Новосибирска

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Песни — это хорошо, помогают справиться со стрессом

Песни — это хорошо, помогают справиться со стрессом

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Сразу же выросла и стоимость такси. Сейчас сервисы показывают «повышенный спрос». Даже очень короткая поездка обойдется примерно в 300 рублей.

Такси в такое время — удовольствие не из дешевых

Такси в такое время — удовольствие не из дешевых

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Ранее мы писали, что в Новосибирске житель дома на улице Немировича-Данченко снял огромную пробку в сторону Октябрьского моста. С высоты дорога смотрится сияющей сотней огоньков.

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метельпробкаснегопад
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