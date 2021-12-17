«Пойду брошусь под одеяло»: новосибирцы застряли в обед в 9-балльных пробках — читаем их заметки

В Новосибирске сильный снегопад и метель серьезно осложнили ситуацию на дорогах. В 13:00, согласно сервису 2ГИС, уже было 9 баллов, «Яндекс.Пробки» показывают 8 баллов. Синоптики при этом не радуют — снегопад сегодня не закончится, а к вечеру только усилится.
Многокилометровые пробки растянулись на улице Ватутина, Немировича-Данченко, Большевистской, Кирова, Выборной, Кошурникова, Гоголя, Волочаевской.
Посмотрим, что сейчас пишут водители. Многие удивляются, почему у некоторых новосибирцев со снегопадом пропадают навыки вождения.
Сразу же выросла и стоимость такси. Сейчас сервисы показывают «повышенный спрос». Даже очень короткая поездка обойдется примерно в 300 рублей.
Ранее мы писали, что в Новосибирске житель дома на улице Немировича-Данченко снял огромную пробку в сторону Октябрьского моста. С высоты дорога смотрится сияющей сотней огоньков.