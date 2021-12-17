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Новосибирец снял с высоты многокилометровую пробку на Немировича-Данченко

Каждое утро здесь собираются сотни машин

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Пробка выглядит эффектно

Пробка выглядит эффектно

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В Новосибирске житель дома на улице Немировича-Данченко снял огромную пробку в сторону Октябрьского моста. С высоты дорога смотрится сияющей сотней огоньков.

Видео разместили в группе «АСТ-54». На нем видно, что затор растягивается больше чем на километр.

Местные жители жалуются, что такая ситуация складывается каждое утро. Сегодня пробка растянулась на три километра.

Сегодня пробка образовалась длиной в три километра

Сегодня пробка образовалась длиной в три километра

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В Новосибирске в начале недели из-за метели и сильного снегопада серьезно осложнилась ситуация на дорогах. Начиная с 13:30 в городе зафиксировали пробки в 8 баллов.

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видео с высотыпробка
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