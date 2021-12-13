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Тема дняНовосибирск застрял днём в 8-балльных пробках
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Новосибирск встал в 8-балльные пробки из-за метели — показываем, что происходит на улице и где не стоит ехать

Видимость на дорогах снизилась

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Видимость на дорогах снижена

Видимость на дорогах снижена

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В Новосибирске из-за метели и сильного снегопада серьезно осложнилась ситуация на дорогах. Начиная с 13:30 в городе фиксируются пробки в 8 баллов.

По сообщению новосибирского Гидрометцентра, осадки прекратятся только завтра, когда в город придут морозы. Сейчас видимость на дорогах снижена. Цены на такси также увеличились — короткая поездка сейчас обойдется от 150 рублей.

Труднее всего сейчас проехать по улицам Большевистской, Немировича-Данченко, Ватутина, Кошурникова, Сибиряков-Гвардейцев. Также движение затруднено по Димитровскому мосту.

— ГИБДД Новосибирска призывает водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим: в зимних условиях тормозной путь увеличивается, а гололед только усугубляет ситуацию. Также пешеходы должны выходить на проезжую часть в установленных местах и только после того, как оценят собственную безопасность, — предупредили новосибирцев в ГИБДД.

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