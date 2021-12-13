Новосибирск встал в 8-балльные пробки из-за метели — показываем, что происходит на улице и где не стоит ехать

В Новосибирске из-за метели и сильного снегопада серьезно осложнилась ситуация на дорогах. Начиная с 13:30 в городе фиксируются пробки в 8 баллов.
По сообщению новосибирского Гидрометцентра, осадки прекратятся только завтра, когда в город придут морозы. Сейчас видимость на дорогах снижена. Цены на такси также увеличились — короткая поездка сейчас обойдется от 150 рублей.
Труднее всего сейчас проехать по улицам Большевистской, Немировича-Данченко, Ватутина, Кошурникова, Сибиряков-Гвардейцев. Также движение затруднено по Димитровскому мосту.
— ГИБДД Новосибирска призывает водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим: в зимних условиях тормозной путь увеличивается, а гололед только усугубляет ситуацию. Также пешеходы должны выходить на проезжую часть в установленных местах и только после того, как оценят собственную безопасность, — предупредили новосибирцев в ГИБДД.
В Новосибирске ночью 15 декабря ожидается похолодание до