Новосибирск встал в 8-балльные пробки из-за метели — показываем, что происходит на улице и где не стоит ехать

В Новосибирске из-за метели и сильного снегопада серьезно осложнилась ситуация на дорогах. Начиная с 13:30 в городе фиксируются пробки в 8 баллов.

По сообщению новосибирского Гидрометцентра, осадки прекратятся только завтра, когда в город придут морозы. Сейчас видимость на дорогах снижена. Цены на такси также увеличились — короткая поездка сейчас обойдется от 150 рублей.

Труднее всего сейчас проехать по улицам Большевистской, Немировича-Данченко, Ватутина, Кошурникова, Сибиряков-Гвардейцев. Также движение затруднено по Димитровскому мосту.