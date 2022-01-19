Новосибирцы не могли два часа забрать свои письма и посылки — «Почта России» объяснила почему

Сегодня, 19 января, в отделении «Почты России» на Челюскинцев, 17 в Железнодорожном районе Новосибирска посетители ждали от 1,5 до 2 часов, чтобы забрать свои письма и посылки.
— Я сидел там с 16:45. Получил свою посылку в седьмом часу. За это время обслужили только семь человек. В итоге не попал на ЭКГ. А передо мной вовсе два часа люди сидели. В отделении по штатному расписанию 14 операторов, семь на больничном, — возмущается Сергей Зеленский.
В пресс-службе «Почты России» корреспонденту НГС пояснили, что это связано с обновлением программного обеспечения:
— Мы обновили программу для операторов, новая система еще проходит настройку, в связи с этим происходили небольшие сбои в обслуживании. Мы работаем над тем, чтобы устранить эти сложности как можно скорее. Приносим извинения за возможные неудобства.
Также в компании опровергли информацию, что медленное обслуживание связано с нехваткой сотрудников, вызванной невысокой оплатой труда:
— Информация об ухудшении условий оплаты труда в «Почте России» в 2022 году не соответствует действительности. Напротив, «Почта» планомерно работает над увеличением заработных плат. В 2021 году мы повысили минимальный размер оклада в компании. В результате заработная плата сотрудников, которых коснулась программа, увеличилась в среднем на 10%. Сейчас штат почтовиков в НСО укомплектован на 88%. В период эпидемии некоторые наши сотрудники вынуждены уходить на больничные, а целые команды, к сожалению, уходят на карантин. Также, если сотрудник отказывается сделать прививку от коронавируса, работодатель имеет право отстранить его от работы, но ни в коем случае не уволить. В нашем случае 26 сотрудников в Новосибирске сейчас отстранены от работы именно по этой причине.
В конце декабря в новосибирских отделениях «Почты России» выстроились длинные очереди — тогда виноваты оказались Новый год и распродажи.