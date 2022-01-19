Новосибирцы не могли два часа забрать свои письма и посылки — «Почта России» объяснила почему

Сегодня, 19 января, в отделении «Почты России» на Челюскинцев, 17 в Железнодорожном районе Новосибирска посетители ждали от 1,5 до 2 часов, чтобы забрать свои письма и посылки.

— Я сидел там с 16:45. Получил свою посылку в седьмом часу. За это время обслужили только семь человек. В итоге не попал на ЭКГ. А передо мной вовсе два часа люди сидели. В отделении по штатному расписанию 14 операторов, семь на больничном, — возмущается Сергей Зеленский.