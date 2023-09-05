Новосибирск вошел топ-10 мегаполисов России по качеству городской среды

Новосибирск вошел в топ-10 мегаполисов страны по качеству городской среды в 2022 году. Информация об этом появилась на сайте «Индекс качества городской среды», его формирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
В 2022 году специалисты оценили качество городской среды для 1117 населенных пунктов страны, 14 из которых находятся в Новосибирской области. Рейтинг включает несколько групп, в том числе мегаполисы с населением от 1 миллиона человек.
В топ-5 группы мегаполисов с наиболее комфортной городской средой вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону. Новосибирск находится в десятке «крупнейших» городов-лидеров и делит с Челябинском 9 и 10 места. Всего в группу вошли 15 городов-миллионников.
Новосибирск набрал больше половины от максимального количества баллов по таким критериям индекса, как озелененные и общегородские пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства и другие. Менее половины баллов получили улично-дорожная сеть города, жилье и прилегающие пространства Новосибирска.
На сайте рейтинга указано, что индекс населенных пунктов с неблагоприятной городской средой находится в диапазоне от 0 до 180 баллов. Новосибирск набрал 204 балла.
В конце августа Новосибирск занял первое место среди самых криминальных городов России. Рейтинг опубликовал сервис Numbeo.