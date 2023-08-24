«Составителей надо выпустить ночью в Ангарске»: новосибирцы не согласились с лидерством в криминальном рейтинге

Часть новосибирцев считает, что город спокойный и безопасный. Например, в толпе они не следят пристально за своими вещами и без страха могут выйти на улицу ночью.

— Общался с девочкой из Аргентины. Там нет вообще ничего необычного в том, что у женщин дергают сумочки с мотоциклов, мопедов, и, даже, велосипедов. Дергают в толпе, на светофорах. И это массовая беда. В Новосибирске это тоже бывает, но у нас, по крайней мере, не боятся из дома вечером выходить, — уверен читатель.