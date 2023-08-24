«Составителей надо выпустить ночью в Ангарске»: новосибирцы не согласились с лидерством в криминальном рейтинге

Жители Новосибирска поделились мнением о том, что их город стал лидером в криминальном списке. Город попал в топ мирового рейтинга и занял первое место в России. Данные за половину 2023 года опубликовал сервис Numbeo на основе опроса местных жителей.
НГС спросил у читателей считают ли они Новосибирск криминальной столицей России, большая часть жителей (61%) уверены, что город нельзя назвать самым криминальным, при этом 36% думают, что все-таки Новосибирск — опасный город. Другие читатели решили написать свое мнение в комментариях.
Часть новосибирцев считает, что город спокойный и безопасный. Например, в толпе они не следят пристально за своими вещами и без страха могут выйти на улицу ночью.
— Общался с девочкой из Аргентины. Там нет вообще ничего необычного в том, что у женщин дергают сумочки с мотоциклов, мопедов, и, даже, велосипедов. Дергают в толпе, на светофорах. И это массовая беда. В Новосибирске это тоже бывает, но у нас, по крайней мере, не боятся из дома вечером выходить, — уверен читатель.
— Если в Новосибирске большинство преступлений, правонарушений — это мошенничество или превышение скорости, то с этим можно жить. А вот грабеж и воровство — совсем другое дело. По крайней мере, я не боюсь в центре города гулять вечерами, не ношу рюкзак на животе и не боюсь класть телефон в задний карман штанов, — рассказал новосибирец.
Читатели считают, что рейтинг составили неверно, потому что другие города могут быть более опасными для жизни.
— Даже по России я никогда не поверю, что в нашем городе преступность выше, чем, например, в Чите или каком-нибудь Тагиле. Новосибирск довольно спокойный город. Приходилось бывать в других местах, где даже днём одному не стоило по улицам ходить.
— Тех, кто составлял рейтинг, надо ночью выпустить в Ангарске, Чите, Кызыле. У нас может на Троллейке так же опасно вечером, и то если пойдешь в какое питейное заведение.
— Не лидер, конечно, но вежливых людей на улицах стало меньше. Много дерзких хамов. Банки из-под пива летят с балконов, а окурки бросают везде.
Встречались и смешные комментарии, например, жители радовались, что наконец-то Новосибирск обогнал в рейтинге другие города и что почти сравнялся с Францией.
— Приятнее другое — мы сравнялись с Бордо во Франции. Вот приехал в Новосибирск, а как будто бы в Бордо находишься.
Напомним, что Новосибирск среди других городов мира занял 154-е место в рейтинге криминальных городов. Санкт-Петербург оказался на 221-м месте, Москва — 240-е место, а Нижний Новгород расположился на 289-м месте. Другие города России в рейтинг не вошли.
При этом весной этого года Новосибирск занял 182-е место с показателем преступности 47,7 и был лидером среди городов России.