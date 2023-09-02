Лестницу на Речном Вокзале Новосибирска опять начали ремонтировать

В субботу 2 сентября лестницу на подъеме со станции метро Речной вокзал на улицу Восход вновь начали ремонтировать. О возобновлении работ сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
— Возобновляются работы по ремонту лестницы на Речном вокзале. Сегодня подрядчик приступил к работам по облицовке гранитными плитами ступеней, промежуточных площадок и парапета. Также обустроят колясочный спуск, установят поручни и перила из нержавеющей стали, — говорится в посте телеграм-канала «Мэрия Новосибирска» от 2 августа.
Лестница на Речном вокзале уже стала городской легендой. Ее ремонт должны были закончить еще 31 января 2023 года. Проход к ней перекрывали, но новосибирцы снесли ограждения. В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подрядчик, который сорвал сроки, получит штраф, а ремонт завершат до конца месяца.
В мае мэрия начала искать нового подрядчика, а люди построили рядом с перекрытой лестницей свою. Ее даже выложили плиткой.