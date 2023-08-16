freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 6/10
usd 97.42
eur 106.57
Тема дняНа выезде из Толмачево собралась пробка
Все новости
Все новости

Как реконструируют два парка в Новосибирске — 13 фото из разрытого центра

НГС прогулялся по улицам и посмотрел на пока еще разрушенные зеленые зоны

1 763

Работы в парках, расположенных в центре города, должны завершить осенью

Поделиться

В центре Новосибирска продолжается масштабная реконструкция двух зеленых зон: сквера авиакомпании S7 и Первомайского сквера.

Фотокорреспондент НГС прогулялся по городе и посмотрел, как идут работы по благоустройству. Закончить обе реконструкции должны в этом году.

Проект благоустройства сквера S7 выполняют в рамках соглашения между авиакомпанией и мэрией

Проект благоустройства сквера S7 выполняют в рамках соглашения между авиакомпанией и мэрией

Поделиться

В фонтане вместо знакомого всем глобуса установят скульптуру в виде геотега

В фонтане вместо знакомого всем глобуса установят скульптуру в виде геотега

Поделиться

Сейчас рабочие демонтировали покрытия, а к октябрю этого года уже положат новое

Сейчас рабочие демонтировали покрытия, а к октябрю этого года уже положат новое

Поделиться

Реконструкция доставляет много неудобств: жителям приходится с одной стороны идти по дороге, а с другой — вплотную к стене здания

Реконструкция доставляет много неудобств: жителям приходится с одной стороны идти по дороге, а с другой — вплотную к стене здания

Поделиться

Недавно мэрия <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/07/12/72488435/" class="_" target="_blank">показала проект нового сквера</a> S7, по концепции, там появятся качели-птицы и фонари-самолеты

Недавно мэрия показала проект нового сквера S7, по концепции, там появятся качели-птицы и фонари-самолеты

Поделиться

Первомайский сквер также закрыт на масштабную реконструкцию, попасть на территорию нельзя: всё перекрыли забором

Первомайский сквер также закрыт на масштабную реконструкцию, попасть на территорию нельзя: всё перекрыли забором

Поделиться

Около стеклянного здания появилась куча земли, а сбоку забор немного наклонился

Около стеклянного здания появилась куча земли, а сбоку забор немного наклонился

Поделиться

В сквере установят новую систему освещения, сейчас там вырыли траншеи

В сквере установят новую систему освещения, сейчас там вырыли траншеи

Поделиться

Помните, в сквере было знаменитое здание бургерной <a href="https://ngs.ru/text/business/2023/07/20/72513641/" class="_" target="_blank">Carl's Jr, его решили снести</a>

Помните, в сквере было знаменитое здание бургерной Carl's Jr, его решили снести

Поделиться

К фонтану привезли новую тротуарную плитку, кое-где ее уже уложили

К фонтану привезли новую тротуарную плитку, кое-где ее уже уложили

Поделиться

В июле мэр Новосибирска <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/07/05/72464120/" class="_" target="_blank">потребовал ускорить работу</a> подрядчиков в сквере, он обвинял их в задержке

В июле мэр Новосибирска потребовал ускорить работу подрядчиков в сквере, он обвинял их в задержке

Поделиться

Работы в Первомайском сквере <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/07/13/72490634/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B,%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%E2%80%94%2015%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.&text=%E2%80%94%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5,%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%2C%20%E2%80%94%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85." class="_" target="_blank">должны завершить в октябре этого года</a>

Работы в Первомайском сквере должны завершить в октябре этого года

Поделиться

Недавно НГС рассказывал о том, что около авиаремонтного завода в промышленной зоне микрорайона Аэропорт решили отстроить парк с резидент-центром. Пространство обещают сделать открытым для всех, архитектуру вписать в ландшафт, а на крыше здания благоустроить место отдыха с газоном.

По теме

Парки и скверыПервомайский скверСквер S7Авиакомпания S7РеконструкцияМэрия НовосибирскаРемонтПлиткаБлагоустройство
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter