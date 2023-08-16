Как реконструируют два парка в Новосибирске — 13 фото из разрытого центра

В центре Новосибирска продолжается масштабная реконструкция двух зеленых зон: сквера авиакомпании S7 и Первомайского сквера.
Фотокорреспондент НГС прогулялся по городе и посмотрел, как идут работы по благоустройству. Закончить обе реконструкции должны в этом году.
Недавно НГС рассказывал о том, что около авиаремонтного завода в промышленной зоне микрорайона Аэропорт решили отстроить парк с резидент-центром. Пространство обещают сделать открытым для всех, архитектуру вписать в ландшафт, а на крыше здания благоустроить место отдыха с газоном.