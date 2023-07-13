На реконструкцию Первомайского сквера направят еще 13 миллионов рублей — какие работы там проведут

В Новосибирске ищут подрядчика, который проведет работы в рамках благоустройства Первомайского сквера в Центральном районе. За выполнение работ готовы заплатить более 13,5 миллиона рублей.
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, заказчиком благоустройства выступает МАУ Новосибирска «Горзеленхоз». В проекте договора указано, что речь идет о монтаже питающих и распределительных сетей, опор и шкафов освещения. В локальный сметный расчет закупки вошли земляные, монтажные работы, в том числе установка металлических столбов освещения, светильников с люминесцентными лампами и другое.
Начать работы необходимо с даты заключения договора, завершить — 15 октября 2023 года.
— Гарантии качества распространяются на все выполненные работы, применяемые материалы, установленное оборудование (изделия). Гарантийный срок — 3 года со дня подписания акта о приемке выполненных работ, — указано в документах.
О том, что в Первомайском сквере проведут реконструкцию, стало известно в марте этого года. Как сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, проект благоустройства зеленой зоны разработали еще в 2021 году. Работы по реконструкции сквера начались в конце мая. В рамках благоустройства в сквере отремонтируют фонтан «Мишка», установят новые скамейки, обустроят клумбы, ландшафтную подсветку и другое.
В конце июня фотокорреспондент НГС прогулялся по Первомайскому скверу и узнал, что происходит на площадке работ по реконструкции. Подробности — в материале.