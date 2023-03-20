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Первомайский сквер реконструируют в Новосибирске в 2023 году

Как заявила вице-мэр Анна Терешкова, проект для реконструкции разработали еще в 2021 году

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Также власти благоустроят тротуары по периметру сквера на улицах Максима Горького, Советская и Красный проспект

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В Новосибирске в 2023 году реконструируют Первомайский сквер. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— В год 130-летия Новосибирска Первомайский сквер ожидает существенное преобразование: мы готовим реконструкцию сквера, которая коснется всей его инфраструктуры, — написала заместитель мэра.

Дата начала работ пока неизвестна

Дата начала работ пока неизвестна

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Как отметила Терешкова, проект для реконструкции сквера разработали еще в 2021 году. Согласно ему, сквер хотят привести к «первоначальному замыслу», однако в чем он заключается, вице-мэр не рассказала. Также власти благоустроят тротуары по периметру сквера на улицах Максима Горького, Советская и Красный проспект.

Ранее стало известно, что сквер S7 на пересечении Орджоникидзе и Советской планируют реконструировать.

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Первомайский скверРеконструкцияНовосибирск
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