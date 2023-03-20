Первомайский сквер реконструируют в Новосибирске в 2023 году

В Новосибирске в 2023 году реконструируют Первомайский сквер. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
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Как отметила Терешкова, проект для реконструкции сквера разработали еще в 2021 году. Согласно ему, сквер хотят привести к «первоначальному замыслу», однако в чем он заключается, вице-мэр не рассказала. Также власти благоустроят тротуары по периметру сквера на улицах Максима Горького, Советская и Красный проспект.
Ранее стало известно, что сквер S7 на пересечении Орджоникидзе и Советской планируют реконструировать.