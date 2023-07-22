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На чиновников мэрии Новосибирска завели уголовное дело за халатность — они не расселили аварийный дом

Дом должны были снести в 2019 году, но там до сих пор живут люди

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Следователи расследуют дело о халатности

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В Новосибирске следователи СК возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии. Как уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области, причиной стал аварийный дом.

— В сюжете одного из региональных каналов сообщалось о том, что в городе Новосибирске разрушается дом довоенной постройки. В частности, приведены сведения жителей о том, что в доме по улице Ногина отсутствуют коммуникации, дыры в потолке, сгнившие перекрытия, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Дом был признан непригодным для проживания и должен был быть снесен в 2019 году. Но до сегодняшнего дня мер к расселению жильцов не принято. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту неисполнения обязанностей чиновниками мэрии. Расследование дела продолжается.

Мэрия Новосибирска в июне опубликовала документы о выкупе квартир в трех аварийных домах.

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