На чиновников мэрии Новосибирска завели уголовное дело за халатность — они не расселили аварийный дом

В Новосибирске следователи СК возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии. Как уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области, причиной стал аварийный дом.
— В сюжете одного из региональных каналов сообщалось о том, что в городе Новосибирске разрушается дом довоенной постройки. В частности, приведены сведения жителей о том, что в доме по улице Ногина отсутствуют коммуникации, дыры в потолке, сгнившие перекрытия, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Дом был признан непригодным для проживания и должен был быть снесен в 2019 году. Но до сегодняшнего дня мер к расселению жильцов не принято. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту неисполнения обязанностей чиновниками мэрии. Расследование дела продолжается.
Мэрия Новосибирска в июне опубликовала документы о выкупе квартир в трех аварийных домах.