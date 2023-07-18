Стало известно, когда завершат реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске, — что в нем будет

В Новосибирске продолжаются работы по реконструкции бассейна СКА на улице Воинской. Как сообщили в телеграм-канале правительства региона «Новосибирь», завершить работы планируется до конца этого года.
— По проекту старый корпус бассейна был полностью демонтирован, на существующих и укрепленных фундаментах сегодня возводится новый современный спортивный комплекс. Объект планируется сдать до конца 2023 года, — указано в сообщении.
Реконструкция здания бассейна началась два года назад. Уже сейчас в нем обустроены наружные сети, ведутся фасадные работы и строительство кровли, специалисты начали отделку помещений.
— Первое спортивное оборудование уже поступило на объект, идет его установка, — сообщили в телеграм-канале.
В здании планируется обустроить восемь плавательных дорожек, длина каждой из них составит 50 метров. Указано, что их можно будет разделять на 16 дорожек по 25 метров. В новом спорткомплексе создадут условия для занятий спортом маломобильных людей.
Реконструкция бассейна СКА началась в 2021 году, но строительство приостановили в апреле 2022 года. В августе прошлого года стало известно, что в регионе вновь объявили конкурс на проведение работ в здании бассейна. За реконструкцию подрядчику предложили более 700 миллионов рублей, но на участие в закупке не подали ни одной заявки.
В октябре региональные власти вновь объявили аукцион на проведение работ. Подрядчиком реконструкции бассейна стало АО «Астон. Стройтрест 43». Директором организации является депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ Николай Машкарин. Цена контракта на проведение работ на спортивном объекте составляет более 743,8 миллиона рублей.
В январе НГС сообщал, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство бассейна с физкультурно-оздоровительным комплексом на Охотской, рядом с микрорайоном Стрижи.