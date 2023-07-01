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Мятеж Пригожина

Сторонники ЧВК «Вагнер» с флагами массово собрались на кладбище в Новосибирске — фото с места

Участие с акции приняли 60 автомобилей

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Транспорт участвует в акции, приуроченной ко Дню ветеранов боевых действий.

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Днем 1 июля на улицах Новосибирска заметили несколько десятков машин с флагами ЧВК «Вагнер», которые направлялись на Гусинобродское кладбище. Как стало известно НГС, владельцы транспорта участвуют в акции, приуроченной ко Дню ветеранов боевых действий.

Фотограф НГС Андрей Бортко прибыл на Гусинобродское кладбище. Публикуем 7 фотографий происходящего на месте погребения.

В колонну техники с флагами ЧВК «Вагнер» вошли 60 машин

В колонну техники с флагами ЧВК «Вагнер» вошли 60 машин

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Кроме автомобилей, в ней ехали мотоциклы с флагами частной военной компании

Кроме автомобилей, в ней ехали мотоциклы с флагами частной военной компании

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— Поедем на Гусинобродское кладбище, где похоронены, как мы говорим, сыны родины, — комментировал акцию НГС президент НРООВСС «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров

— Поедем на Гусинобродское кладбище, где похоронены, как мы говорим, сыны родины, — комментировал акцию НГС президент НРООВСС «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров

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Участники акции приехали на кладбище «почтить память и возложить цветы на могилы павших солдат». Об этом сообщил президент НРООВСС «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров

Участники акции приехали на кладбище «почтить память и возложить цветы на могилы павших солдат». Об этом сообщил президент НРООВСС «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров

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Колонна техники покинула кладбище примерно в 15:00

Колонна техники покинула кладбище примерно в 15:00

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В апреле НГС сообщал, что на Гусинобродском кладбище появились могилы с венками ЧВК «Вагнер». Данные о том, что там находятся венки частной военной компании, корреспонденту издания подтвердили работники погоста.

В конце июня в Новосибирске на несколько дней перестал работать центр ЧВК «Вагнер». Организация останавливала свою деятельность после мятежа главы ЧВК Евгения Пригожина, который произошел 24 июня. Позже местный филиал центра ЧВК «Вагнер» возобновил свою работу.

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