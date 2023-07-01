Сторонники ЧВК «Вагнер» с флагами массово собрались на кладбище в Новосибирске — фото с места

Днем 1 июля на улицах Новосибирска заметили несколько десятков машин с флагами ЧВК «Вагнер», которые направлялись на Гусинобродское кладбище. Как стало известно НГС, владельцы транспорта участвуют в акции, приуроченной ко Дню ветеранов боевых действий.
Фотограф НГС Андрей Бортко прибыл на Гусинобродское кладбище. Публикуем 7 фотографий происходящего на месте погребения.
В апреле НГС сообщал, что на Гусинобродском кладбище появились могилы с венками ЧВК «Вагнер». Данные о том, что там находятся венки частной военной компании, корреспонденту издания подтвердили работники погоста.
В конце июня в Новосибирске на несколько дней перестал работать центр ЧВК «Вагнер». Организация останавливала свою деятельность после мятежа главы ЧВК Евгения Пригожина, который произошел 24 июня. Позже местный филиал центра ЧВК «Вагнер» возобновил свою работу.