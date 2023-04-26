«Это всё — ихние лежат!» На Гусинобродском кладбище появились две сотни одинаковых свежих могил — здесь грозят мертвыми и живыми

— Нет, у нас там никого нет. В интернете увидели фотографии и видео: там очень много свежих могил. Якобы снято здесь, на нашем кладбище. Мы тут по своим семейным делам, но заодно решили своими глазами увидеть, насколько правдивы те фотографии, — говорит одна из женщин.



Как еще в 2017 году рассказывала «Фонтанка», ЧВК «Вагнер» — неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). Служащие ЧВК «Вагнер» не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации. В 2017 году РИА Новости сообщало: Минфин США ввел санкции против ЧВК. В декабре 2021 года «Интерфакс» сообщал, что Евросоюз ввел санкции против «Вагнера», в том числе за нарушения прав человека на Украине. В январе 2023 года бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что он — «хозяин» ЧВК.

