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Спецоперация на УкраинеРепортаж

«Это всё — ихние лежат!» На Гусинобродском кладбище появились две сотни одинаковых свежих могил — здесь грозят мертвыми и живыми

Работники погоста говорят, что в новой секции хоронят погибших из ЧВК «Вагнер»

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Более двух сотен свежих могил с венками ЧВК «Вагнер» на Гусинобродском кладбище выглядят идентично

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Родительский день — традиционная дата посещения могил близких людей. Подготовка репортажа о Радонице на одном из новосибирских кладбищ для журналиста НГС Виктора Бобровникова закончилась неожиданно. Он наткнулся на место массового захоронения мужчин и столкнулся с угрозой насилия. Корреспондента пугали как живыми, так и мертвыми. Далее — от первого лица.

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Во время съемки этих кадров могильщики вызывали для разборок заместителя директора кладбища, но он не пришел

Видео: Виктор Бобровников

Погода в Новосибирске 25 апреля идеально подходит для родительского дня: никаких осадков, довольно ясно и безветренно. На входе на Гусинобродское кладбище дежурит наряд ГИБДД, в ворота пускают не все автомобили. Беспрепятственно едут бесплатные автобусы и маршрутки: они въезжают на погост полными, обратно — полупустыми.

Рядом с украшенной огромной георгиевской лентой стелой героям Великой Отечественной войны, которую реконструировали в 2021 году, рыдает женщина. Ее взгляд обращен к могилам военных — стела находится в «воинском» квартале кладбища, где много лет хоронят военнослужащих. На могилах — флаги подразделений, где служили усопшие, а венки на них не только от близких, но и от Минобороны. На некоторых захоронениях слева от стелы (если стоять к ней лицом) дата смерти входит в период проведения СВО. Родственников плачущей женщины среди покоящихся здесь погибших военных нет.

Рядом со стелой хоронят военнослужащих

Рядом со стелой хоронят военнослужащих

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— Они же все наши! За нас с вами погибли там! — говорит сибирячка. Разговора с ней не получается, она хочет предаться скорби в одиночестве.

У могилы с фотографией молодого военного, погибшего в начале 2023 года, стоят мужчина и заплаканная женщина среднего возраста. Пришли проведать сына. Но это всё, что они готовы сказать.

Могилы военных посещают не только родные и близкие, но и просто благодарные им люди

Могилы военных посещают не только родные и близкие, но и просто благодарные им люди

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Неловкое молчание прерывает вопрос двух подошедших к стеле женщин. Они ищут могилы, где похоронены те, кто пошел на СВО под флагами ЧВК «Вагнер». Кто-то подсказывает им направление, и я двигаюсь следом.

— Нет, у нас там никого нет. В интернете увидели фотографии и видео: там очень много свежих могил. Якобы снято здесь, на нашем кладбище. Мы тут по своим семейным делам, но заодно решили своими глазами увидеть, насколько правдивы те фотографии, — говорит одна из женщин.

Как еще в 2017 году рассказывала «Фонтанка», ЧВК «Вагнер» — неформальная военная организация, принимавшая участие в боевых действиях в Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада). Служащие ЧВК «Вагнер» не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре Российской Федерации. В 2017 году РИА Новости сообщало: Минфин США ввел санкции против ЧВК. В декабре 2021 года «Интерфакс» сообщал, что Евросоюз ввел санкции против «Вагнера», в том числе за нарушения прав человека на Украине. В январе 2023 года бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что он — «хозяин» ЧВК.

Мы немного отходим от людного места, которым является стела и ее окрестности. По дороге встречаем двух парней цыганской наружности. Они, не стесняясь окружающих взглядов, забирают с могил конфеты и печенья, рассовывая найденное по карманам. Замечаний от окружающих не следует.

Для некоторых Родительский день — возможность вдоволь наесться или запастись сладостями с могил

Для некоторых Родительский день — возможность вдоволь наесться или запастись сладостями с могил

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По пути нам еще не раз встретятся цыгане, они обходят кладбищенские дороги парами. Кто-то сидит и просит милостыню, а кто-то не дожидается подачек и действует сам.

— Эй, ты зачем фотографируешь? — обратилась ко мне смуглая девушка, прижимая к себе хлопчатобумажную сумку. — Я тебе разрешения своего не давала! Да и вообще нехорошо это. Если ты не удалишь фотографии, мертвые придут и спросят с тебя!

А эти дамы пугали меня мертвыми, которые должны прийти ко мне из-за фотографий

А эти дамы пугали меня мертвыми, которые должны прийти ко мне из-за фотографий

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Видя, что я не реагирую, девушка обращается к подруге. Они обсуждают меня на непонятном мне языке, смотрят недобро.

Нам навстречу едет машина ритуальных агентов. Спрашиваем дорогу к могилам ЧВК «Вагнер».

— Вагнеровцы? Вам туда, — показывает рукой водитель. — Там могилы все одинаково оформлены, вы не перепутаете!

По словам людей, работающих на кладбище, так выглядят могилы бойцов ЧВК «Вагнер»

По словам людей, работающих на кладбище, так выглядят могилы бойцов ЧВК «Вагнер»

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Через 10 минут перед нашим взглядом предстает мрачная картина: ряды свежих могил. Они абсолютно идентичны: два одинаковых венка, крест и табличка. Единственное, что отличает одно место захоронения от другого, это имена и даты смерти.

— Да, здесь ЧВК «Вагнер» своих хоронит, — говорит нетрезвый могильщик, который с напарником копает свежую яму. — Это всё — ихние лежат.

Заметив, что я делаю фотографии, мужчины начинают злиться.

— Это военная тайна. Нельзя писать о том, сколько могил. Если мы попадем на фото или видео, прям сейчас ***** разобьем тебе, понял? — обращается другой могильщик ко мне. Поняв, что его угрозы не действуют, он грозится вызвать заместителя директора кладбища и начинает кому-то звонить.

Я насчитал около двух сотен одинаковых могил с типовыми венками и крестами, характерными для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер». Несмотря на Родительский день, у этих захоронений стоим только я, две любопытные женщины, за которыми я увязался, и суровые могильщики. Минут через десять мимо нас проходят три человека и уверенным шагом идут к одной из могил.

— У меня здесь лежит брат. Его завербовали в ЧВК «Вагнер» для участия в СВО, когда он срок в колонии отбывал. Погиб недавно, на днях было 40 дней. Как мы справляемся? Да как и все! — говорит женщина. Она называет свое имя и фамилию, но просит не указывать в публикации.

На въезде на кладбище дежурили сотрудники ГИБДД

На въезде на кладбище дежурили сотрудники ГИБДД

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По дороге назад меня останавливает один из грубивших мне могильщиков. Рядом с ним — человек, представившийся заместителем директора кладбища, и два полицейских. Все четверо намекают, что мне пора покинуть погост. Меня провожают к выходу под лекции не то о законах, не то о понятиях военного времени.

НГС обратился с запросом об обнаруженных нами типовых могилах в пресс-службу компании «Конкорд», принадлежащей владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Мы спросили, организовано ли захоронение бойцов ЧВК на Гусинобродском кладбище и действительно ли венки на могилах относятся к ЧВК «Вагнер». Мы получили следующий ответ от пресс-службы компании:

— Да, венки действительно принадлежат ЧВК «Вагнер». Захоронения бойцов есть по всей стране, что касается остальной информации — мы не считаем необходимым ставить вас в известность по данному вопросу.

Ранее НГС рассказал историю сибиряка из ЧВК «Вагнер», который прошел Чечню, но погиб на Украине.

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