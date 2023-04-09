«Приезжайте и забирайте груз 200». История сибиряка из ЧВК «Вагнер», который прошел Чечню, но погиб на Украине

— Он ушел, я даже не знала, что с ним, а потом только гроб... Ребенок рос и не знал, что у него папа на Украине, — тихо пролепетала Надежда, жена бойца ЧВК «Вагнер» и солдата 1-й чеченской кампании.
Несколько месяцев назад она похоронила своего мужа Алексея. С ним женщина познакомилась в небольшом промышленном городе Кемеровской области. Сошлись они благодаря брату Надежды в 2001 году. Тогда молодая девушка познакомилась со светловолосым и подтянутым солдатом, только что вернувшимся после Чечни. А дальше, как говорят, «завертелось».
Надежда рассказала нашим коллегам из MSK1.RU, как Алексей попал в колонию за двойное убийство, потеряв всё, что у него было. А в итоге оказался на Украине среди бойцов ЧВК «Вагнер» и погиб там. Его тело привезли в Новосибирск.
— В начале нулевых, будучи в Юрге, служил в 74-й бригаде «Бешеные псы», был в плену. Смог оттуда других людей спасти. За это ему медаль Жукова и дали, — вспомнила Надежда.
Из дома — только телефонные гудки
Улыбчивый некогда молодой человек столкнулся с тяжелой судьбой. После Чечни, по словам близких, сам был не свой. Тогда и совершил первое преступление.
Отбыв одно наказание, Алексей вновь оказался в колонии. В 2012 году он убил двух человек, получив наказание в виде двадцати одного года лишения свободы. Когда мужчину отправили за решетку, у него родилась дочь. О том, что папа сидит, она узнала позже.
— Буквально 1,5 года вместе прожили, но не смог он здесь, привык к жизни в родном городе. Поругались мы, а Алексей уехал к себе. Я была уже беременная. По телефону-то что, только: «Привет — привет, пока — пока». Я его жизнью и не интересовалась. Думала, что уже конец. Через два месяца после того, как я уже родила дочь, он объявился. Сказал, что опять в тюрьму попал.
Выписка из характеристики солдата по месту службы: военную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерация проходил с 20.06.1994 г. по 03.01.1996 г. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Проходил военную службу по контракту в отдаленной местности ст. Даурия Забайкальского района Читинской области.
«Проснулся — руки в крови, а вокруг никого»
Двойное убийство, которое произошло в квартире, доставшейся Алексею в наследство от бабушки, до сих пор вызывает множество вопросов у его близких. В тот вечер, по словам Надежды, на месте преступления было несколько свидетелей, которые к утру попросту испарились.
— Алешу странные риелторы потихоньку спаивали. В тот вечер они были в квартире. Кто они были: брат и сестра или муж и жена — я не знаю, — вздохнув, сказала Надежда. — Вместе с ними пило много народу, человек десять. Муж потом рассказывал: проснулся — руки в крови, в квартире никого. Оказалось, он ножом десертным ударил мужчину в область сердца, а женщину шнуром от чайника или от телевизора задушил.
Как говорит Надежда, после случившегося многие советовали ей нанять дорогого адвоката. Но она понимала, что изменить уже ничего нельзя.
— По пьяни всё это случилось, — махнув рукой, сказала женщина. — На следственных действиях он объяснить-то ничего не мог. Свидетели, которые с ними на квартире были, все пропали.
За время, которое Алексей находился в колонии за двойное убийство, к нему практически никто не приезжал.
— Больше двадцати лет ему дали, сказали: «Сиди» — вот он и сидел в Красноярском крае. Эти десять лет у нас только телефонная связь была. У меня ребенок маленький был, куда я к нему поеду. А потом его поближе к нам в Кемерово перевели, в ИК-43.
«В колонии знали, куда он собирается»
— Алеша прямо уговаривал нас приехать к нему, будто что-то хотел: «Ну давай, ну пожалуйста, я так хочу дочь увидеть», — умолял он меня. Тогда запомнился плакат на стене с надписью: «В субботу и воскресенье неприемный день», а мы приехали к нему как раз в выходной, — рассказала жена бойца ЧВК «Вагнер».
По словам Надежды, она была удивлена, потому что, помимо этого факта, выяснилось, что она забыла свидетельство о рождении дочери. А в колониях, как известно, к документам относятся с особой серьезностью.
— Предполагаю, что в колонии уже знали о его решении вступить в ЧВК. Он звонил каждый вторник, а после нашей встречи и вовсе пропал со всех радаров, — сказала женщина.
— У него 26 августа день рождения — всегда в этот день звонил. А у дочери — 31-го. Если в один день не объявлялся, то во второй обязательно. В итоге позвонил в конце октября и сказал: «Я в Красноярске, так надо».
Этот звонок от любимого подтвердил самые худшие опасения, которые Надежда изредка обсуждала со своими родителями.
— А я не понимала, что к чему, — вспомнила Надежда. — Говорю: «Ты не туда ли, случаем, собрался? Алеш, не обманывай. Просто даже не смей». На что мне ответил: «Нет, кто тебе такое сказал?» Он знает, что я женщина с характером: могу и послать, и обрубить. Думаю, может, его это и смутило, чтобы я не ворчала.
«На том конца провода стоял гул»
В день, когда позвонил Алексей, старший сын Надежды от первого брака готовился к свадьбе. Дом был наполнен приятными хлопотами: кто-то гладил одежду к празднику, кто-то готовил салаты. Голос, звучащий из-за «ленточки», всё изменил.
— Мне позвонил какой-то странный номер, я взяла трубку. Слышу, а позади такой гул стоит. Раньше были железные стиральные машинки, а на них крышки: тан-та-та. Потом до меня дошло, что он уже там. Я ему говорю: «Ты на Украине?» Он, смирившись, ответил: «Да, я там. Так надо». Ну я давай выть, орать. Пытаясь меня успокоить, сказал: «Не ссы, в мае буду дома». Я была в таком недоумении. Дня два очухаться не могла, мне уже свадьба — не свадьба.
В тот вечер Надежда обратила внимание на народные приметы. У нее были большие бусы, которые никто не трогал. После разговора с Алексеем они сразу же лопнули. Согласно поверью, это к несчастью. Произошедшее заставило женщину переживать.
— Не понимала, куда бежать и кому звонить, — с ужасом вспомнила Надежда. — Я пыталась звонить на тот номер, но в ответ — лишь гудки. Я загуглила, номер зарегистрирован в ДНР. Пришла к маме, она сказала, что у нее плохое предчувствие. Все говорили: «Вдруг позвонят».
А через пару дней она всё-таки дождалась звонка. Правда, не совсем того, который хотела.
— 30 января позвонили, думала, что очередные банки, — продолжила жена бойца. — На том проводе был молодой человек. Он уточнил мои данные. Я не выдержала и спросила: «А вы кто? Что случилось?» Парень оказался из ЧВК «Вагнер». Его фразу я на всю жизнь запомню: «К сожалению, ваш муж погиб». У меня началась истерика, я бедного человека обматерила. Думала, что это шутка. У меня из рук на пол выпал телефон.
«Приезжайте и забирайте груз 200»
Надежда должна была забрать тело в Новосибирске. Представьте, лететь из небольшого города в Кемеровской области в Новосибирск — довольно трудно. При этом перевозить тело любимого человека.
— Мне сказали приезжать и забирать груз 200, — всхлипывая, сказала Надежда. — У всех в семье была истерика. Мне не к кому было идти за помощью. Не понимала, что делать. В военкомате информации не было, а в администрации города готовы были выделить только 30 тысяч рублей. Хотя только тело везти стоит от 50 тысяч.
Помимо погибшего мужа, в спецоперации у Надежды служит брат, который их и познакомил. Узнав о беде сестры, «решил помочь по своим каналам».
— Не знаю, кого он там попросил, но мне сразу же перезвонил главнокомандующий Ростовской области. Сказал: «Губернатор Кемеровской области уже в курсе, поезжайте в администрацию, вас там ждут». За полчаса всё резко изменилось, — рассказала жена погибшего бойца ЧВК «Вагнер».
По словам Надежды, в Ростовской области перед отправкой ребята сдают биоматериал, который добавляют в их нагрудные жетоны. Позднее их используют для опознания.
— Сейчас я стараюсь доказать его отцовство для нашей дочери. И если суд затребует, то можно сделать экспертизу. Тело было не захоронено еще две недели. На опознание я ходила, там точно он, — всхлипнув, сказала Надежда. — Правда, его зоновская наколка побледнела. Но мне медик объяснила, что это нормально, когда тело долго без крови. Я не могла принять, что мужа больше нет. Было ощущение, будто не он. Но однозначно, что это мой Леша.
«Я буду представлять интересы ребенка»
Помочь Надежде пытается государственный адвокат Юрги. Деньги на похороны Алексея как бойца ЧВК «Вагнер» выделяла администрация города. Об этом нам сказал представитель департамента соцзащиты.
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— Администрация попросила помочь установить отцовство девочки. Я думаю, что мы найдем того, кто с ним подписывал договор. Но в колонии отвечают: «Его у нас нет, личного дела нет». Я говорю, чтобы мне подтвердили хотя бы, что к нему жена приезжала с ребенком. Личное дело ушло вместе с ним. Я буду представлять интересы ребенка, — рассказала MSK1.RU адвокат Надежды.
Дочь Алексея, которая видела папу лишь один раз в жизни, до сих пор не может подтвердить свое родство.
Редакция направляла официальный запрос в пресс-службу Евгения Пригожина с просьбой помочь семье погибшего бойца ЧВК «Вагнер», но ответа или отказа от комментария не получила.
Гибель бойцов в зоне СВО иногда порождает конфликты между его родными. НГС рассказывал историю матери и вдовы погибшего майора, которые делят деньги и квартиру.