«Приезжайте и забирайте груз 200». История сибиряка из ЧВК «Вагнер», который прошел Чечню, но погиб на Украине

Как говорит Надежда, после случившегося многие советовали ей нанять дорогого адвоката. Но она понимала, что изменить уже ничего нельзя.



— По пьяни всё это случилось, — махнув рукой, сказала женщина. — На следственных действиях он объяснить-то ничего не мог. Свидетели, которые с ними на квартире были, все пропали.

За время, которое Алексей находился в колонии за двойное убийство, к нему практически никто не приезжал.



— Больше двадцати лет ему дали, сказали: «Сиди» — вот он и сидел в Красноярском крае. Эти десять лет у нас только телефонная связь была. У меня ребенок маленький был, куда я к нему поеду. А потом его поближе к нам в Кемерово перевели, в ИК-43.