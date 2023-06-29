«Никак»: Анатолий Локоть не стал объяснять, как относится к повторному открытию ЧВК «Вагнер» в городе

Мэр Анатолий Локоть не стал комментировать свое отношение к тому, что центр ЧВК «Вагнер» возобновил работу в Новосибирске. По словам главы города, за комментариями нужно обращаться в Министерство обороны.
На пресс-конференции 29 июня корреспондент НГС задал мэру вопрос о том, как он относится к возобновлению работы центра ЧВК «Вагнер» в Новосибирске. Анатолий Локоть ответил следующее:
— Никак. Это взаимоотношения прежде всего с Министерством обороны. Так это следует из публикаций в средствах массовой информации. Поэтому, наверное, за комментариями надо обращаться к Министерству обороны, к их представителям. Думаю, после того как будет принят закон, а об этом сегодня идет речь, окончательно станет ясно, что это за отношения, как должна строиться эта работа.
Днем 24 июня с помещения на улице Челюскинцев, где проходила встреча с Евгением Пригожиным, сняли плакат, связанный с ЧВК «Вагнер».