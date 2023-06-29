«Никак»: Анатолий Локоть не стал объяснять, как относится к повторному открытию ЧВК «Вагнер» в городе

24 июня центры ЧВК «Вагнер» в нескольких российских городах приостановили работу в связи с началом военного мятежа главой ЧВК Евгением Пригожиным и объявлением им похода на Москву.



В ФСБ назвали заявления Пригожина «информационной провокацией» и возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу».



Силы ЧВК «Вагнер» в субботу заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. После этого президент РФ Владимир Путин выступил с обращением и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером 24 июня стало известно, что конфликт разрешился при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.