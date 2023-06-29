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«Никак»: Анатолий Локоть не стал объяснять, как относится к повторному открытию ЧВК «Вагнер» в городе

По его словам, комментировать работу центра может Министерство обороны

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Анатолий Локоть не стал высказывать личное отношение к центру ЧВК «Вагнер»

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Мэр Анатолий Локоть не стал комментировать свое отношение к тому, что центр ЧВК «Вагнер» возобновил работу в Новосибирске. По словам главы города, за комментариями нужно обращаться в Министерство обороны.

На пресс-конференции 29 июня корреспондент НГС задал мэру вопрос о том, как он относится к возобновлению работы центра ЧВК «Вагнер» в Новосибирске. Анатолий Локоть ответил следующее:

— Никак. Это взаимоотношения прежде всего с Министерством обороны. Так это следует из публикаций в средствах массовой информации. Поэтому, наверное, за комментариями надо обращаться к Министерству обороны, к их представителям. Думаю, после того как будет принят закон, а об этом сегодня идет речь, окончательно станет ясно, что это за отношения, как должна строиться эта работа.

Днем 24 июня с помещения на улице Челюскинцев, где проходила встреча с Евгением Пригожиным, сняли плакат, связанный с ЧВК «Вагнер». 26 июня в центре сообщили, что он возобновляет работу с четверга.

24 июня центры ЧВК «Вагнер» в нескольких российских городах приостановили работу в связи с началом военного мятежа главой ЧВК Евгением Пригожиным и объявлением им похода на Москву.

В ФСБ назвали заявления Пригожина «информационной провокацией» и возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу».

Силы ЧВК «Вагнер» в субботу заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. После этого президент РФ Владимир Путин выступил с обращением и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Вечером 24 июня стало известно, что конфликт разрешился при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Анатолий ЛокотьЧВК ВагнерНовосибирскМинистерство обороны
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