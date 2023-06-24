«Сегодня в России есть единственный легитимный президент»: мэр Новосибирска — о событиях вокруг ЧВК «Вагнер»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал обращение президента Российской Федерации Владимира Путина о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». Свой комментарий глава города выложил под речью президента у себя в телеграм-канале.
— Сегодня в России есть единственный легитимный президент, единственный Верховный главнокомандующий — Владимир Владимирович Путин. И это имеет решающее значение для сохранения единства страны, — указано в телеграм-канале мэра Новосибирска.
Кроме Анатолия Локтя, о ситуации высказались, в частности, губернаторы сибирских регионов, в том числе глава Новосибирской области Андрей Травников. В своем комментарии он подчеркнул, что «сейчас нужно сохранять спокойствие, доверять только официальной информации из проверенных источников».
Накануне вечером Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы «ракетном ударе» по лагерю вагнеровцев. Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться». Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В Ростове-на-Дону и других городах властями объявлен план «Крепость».
Утром 24 июня штаб Южного военного округа в Ростове окружили люди в форме и военная техника. Как сообщают корреспонденты 161.RU, в городе заблокированы целые кварталы. В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, власти соседних регионов заявили об усилении мер безопасности и проведении антитеррористических мероприятий. Мы следим за ситуацией в онлайн-трансляции.