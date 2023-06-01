«Вежливые, аж противно»: колонка журналиста НГС о том, как городское благоустройство меняет горожан

Красивые парки, ровный асфальт и удобные автомобильные развязки улучшают не только городскую среду, но и тех, кто в этой среде живет. То, что со стороны может показаться блажью и «незнанием, куда еще деньги потратить», постепенно меняет что-то в головах людей. Так считает вернувшийся из столицы обозреватель НГС. В своей колонке он рассуждает, как изменились москвичи и могут ли так же измениться новосибирцы.
Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, открываю что-то новое. Нет, я не про бесконечные архитектурные сокровища этого огромного города, не про заведения и даже не про новые станции метро, которые появляются в столице примерно с такой же частотой, как кофейни в Новосибирске. Речь идет о каких-то более общих категориях. Сейчас, например, этим новым оказалась вежливость.
По много раз на дню я слышал слово «извините». Вот человек заметил, что замешкался и оказался у вас на пути, или случайно задел вас, проходя мимо. Даже нервно сигналящих водителей на дорогах, кажется, стало меньше — хотя это огромный город, полный стрессов. Я ведь помню еще эту Москву 1990-х, которая действительно казалась дикими джунглями: полными возможностей, но и опасностей тоже. А тут какие-то разлитые в воздухе доброжелательность и отсутствие немотивированной агрессии. Как говорится, всего ожидал, но не этого точно.
Понимаю, что это поверхностные впечатления туриста. Но за ними, как мне кажется, стоит вполне осязаемая (и даже переводимая в деньги) реальность. Дело в том, что Москва действительно похорошела и продолжает это делать с каким-то вызывающим усердием. Все эти бесконечные парки, скверы, цветы, ровные чистые тротуары и велосипедные дорожки. Новые станции метро и Московских центральных диаметров (то есть городская электричка). Бесконечные развязки, наконец, которые упрощают движение по городу. Я вот вынужден был вызвать такси, потому что опоздал на аэроэкспресс, и на всём пути в Шереметьево не попал ни в одну пробку — вообще (короткие заторы перед светофорами не в счет).
Всё это вместе, как мне кажется, оказывает на людей исключительно благотворное действие, даже если их профессиональная или личная жизнь остается всё такой же напряженной. Просто у вас исчезает какая-то часть источников стресса, и появляется довольно большое количество красоты и комфорта. И человек волей-неволей начинает этому окружению соответствовать.
Ему становится чуть сложнее просто выбросить на чистый тротуар мусор, сломать или разбить что-то. Даже просто для того, чтобы вести себя вызывающе, уже может потребоваться некоторая внутренняя решимость. Потому что ведущий себя вызывающе человек будет в глазах окружающих выглядеть не столько пугающе, сколько отталкивающе. Ну вот вы же не пугаетесь, видя на дороге собачьи какашки. Просто пытаетесь в них не наступить.
Всё это, на самом деле, давным-давно объяснено так называемой «теорией разбитых окон», суть которой, в частности, состоит в том, что благоустроенная, содержащаяся в порядке среда сама по себе снижает у членов общества желание сделать что-то общественно вредное.
Если человек видит вокруг себя нечто красивое, гармоничное или хотя бы просто хорошо организованное, то он и сам начинает меняться, приспосабливаясь к такой окружающей среде. Конечно, это будет происходить не сразу, не в один день. Конечно, всегда найдутся те, кто захочет что-то разбить, сломать или украсть. Но постепенно и таких желающих будет становиться всё меньше и меньше — особенно если виновных в нарушении общественного спокойствия хоть как-то наказывать.
Нынешняя неустроенность Новосибирска, заметная, по-моему, уже любому приезжему, — как закручивающаяся спираль. Горожане видят разгром то тут, то там и сами начинают участвовать в расширении зоны этого разгрома. Или относиться к нему как к чему-то нормальному, естественному.
В этом смысле можно только приветствовать попытки городских властей и отдельных застройщиков новых жилых комплексов создавать хотя бы какие-то ограниченные зоны комфорта, пространства, где горожанин может увидеть город другим. А увидев, глядишь, захочет, чтобы город стал таким весь. Главное, чтобы горожане не попытались, наоборот, привести внешний вид этих пространств в соответствие с общим состоянием места, где им выпало жить. Но это уже зависит от нас всех.
Кажется, что в одиночку человек вряд ли что-то сможет сделать. История жителя Новосибирска Михаила Куторкина — хороший пример того, что действовать можно начать, не дожидаясь финансирования и решения властей. Михаил придумал, как облагородить пятак возле многоэтажки на Ударной — место, где он прожил всё детство.