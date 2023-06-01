«Вежливые, аж противно»: колонка журналиста НГС о том, как городское благоустройство меняет горожан

Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, открываю что-то новое. Нет, я не про бесконечные архитектурные сокровища этого огромного города, не про заведения и даже не про новые станции метро, которые появляются в столице примерно с такой же частотой, как кофейни в Новосибирске. Речь идет о каких-то более общих категориях. Сейчас, например, этим новым оказалась вежливость.



По много раз на дню я слышал слово «извините». Вот человек заметил, что замешкался и оказался у вас на пути, или случайно задел вас, проходя мимо. Даже нервно сигналящих водителей на дорогах, кажется, стало меньше — хотя это огромный город, полный стрессов. Я ведь помню еще эту Москву 1990-х, которая действительно казалась дикими джунглями: полными возможностей, но и опасностей тоже. А тут какие-то разлитые в воздухе доброжелательность и отсутствие немотивированной агрессии. Как говорится, всего ожидал, но не этого точно.

