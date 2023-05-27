Скульптуру сердца вернут в Первомайский сквер в Новосибирске

Скульптуру в форме сердца, которую вчера снесли в Перовмайском сквере, вернут обратно после завершения реконструкции. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Хочу снять все вопросы по скульптуре «Сердце» в Первомайском сквере. По проекту скульптура возвращается на то же место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! Сейчас его отреставрируют и к сентябрю скульптура будет на месте, — написала Анна Терешкова.
Видео, на котором знаменитую скульптуру валят на землю бульдозером, появилось вчера. Кадры возмутили новосибирцев: они поделись с НГС своими воспоминаниями и кадрами с сердцем разных лет.
На реконструкцию Первомайского сквера выделят около 200 миллионов рублей. Аукцион на работы объявили 30 марта. Работы планируют завершить в октябре. Планируется перекрыть пешеходные дорожки. В рамках реконструкции сквера специалисты отремонтируют фонтан «Мишка», установят новые скамейки, обустроят клумбы, ландшафтную подсветку и другое.