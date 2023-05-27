Скульптуру сердца вернут в Первомайский сквер в Новосибирске

Скульптуру в форме сердца, которую вчера снесли в Перовмайском сквере, вернут обратно после завершения реконструкции. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Хочу снять все вопросы по скульптуре «Сердце» в Первомайском сквере. По проекту скульптура возвращается на то же место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! Сейчас его отреставрируют и к сентябрю скульптура будет на месте, — написала Анна Терешкова.