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Скульптуру сердца вернут в Первомайский сквер в Новосибирске

Ранее ее снос возмутил жителей города

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Новосибирцы оставляли на сердце надписи, но время от времени его чистили от них

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Скульптуру в форме сердца, которую вчера снесли в Перовмайском сквере, вернут обратно после завершения реконструкции. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Хочу снять все вопросы по скульптуре «Сердце» в Первомайском сквере. По проекту скульптура возвращается на то же место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! Сейчас его отреставрируют и к сентябрю скульптура будет на месте, — написала Анна Терешкова.

Видео, на котором знаменитую скульптуру валят на землю бульдозером, появилось вчера. Кадры возмутили новосибирцев: они поделись с НГС своими воспоминаниями и кадрами с сердцем разных лет.

На реконструкцию Первомайского сквера выделят около 200 миллионов рублей. Аукцион на работы объявили 30 марта. Работы планируют завершить в октябре. Планируется перекрыть пешеходные дорожки. В рамках реконструкции сквера специалисты отремонтируют фонтан «Мишка», установят новые скамейки, обустроят клумбы, ландшафтную подсветку и другое.

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