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В Парк Кирова пригнали технику — что там хотят сделать

Работы планируют закончить к середине сентября

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Дизайн парка разработали еще в 2022 году

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В Парке культуры и отдыха имени Кирова начали работы по благоустройству. Об этом сообщает телеграм-канал «Зеленый Новосибирск».

Ремонт пройдет в части парка, примыкающей к Широкой. Там планируют обустроить пешеходные дорожки, ограждения, сделать ремонт здания и малой сцены, провести озеленение. Работы будут проводить с 15 мая по 15 сентября.

На реализацию первой очереди благоустройства парка потратят порядка 10 млн рублей. Источник финансирования — пожертвование благотворителя.

В зеленые арки встроят киоски

В зеленые арки встроят киоски

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Дизайн-проект благоустройства разработали еще в 2022 году специалисты концепт-мастерской GOTHICA и архитектурного бюро «СолАрт». Согласно замыслу архитекторов, в нем появятся детская площадка в виде древнегреческого «Акрополя», фонтан, ресторанный дворик в итальянском стиле. Также в парке появится узловой сад во французском стиле.

Так будет выглядеть новосибирский «Акрополь»

Так будет выглядеть новосибирский «Акрополь»

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Летом 2022 года в Новосибирске открыли Заельцовский парк после масштабной реконструкции. Открытие было тематическим — его посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. В торжественной программе участвовало руководство Новосибирска, а также артисты в костюмах первого российского императора.

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