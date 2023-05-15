В Парк Кирова пригнали технику — что там хотят сделать

В Парке культуры и отдыха имени Кирова начали работы по благоустройству. Об этом сообщает телеграм-канал «Зеленый Новосибирск».
Ремонт пройдет в части парка, примыкающей к Широкой. Там планируют обустроить пешеходные дорожки, ограждения, сделать ремонт здания и малой сцены, провести озеленение. Работы будут проводить с
На реализацию первой очереди благоустройства парка потратят порядка
Дизайн-проект благоустройства разработали еще в 2022 году специалисты концепт-мастерской GOTHICA и архитектурного бюро «СолАрт». Согласно замыслу архитекторов, в нем появятся детская площадка в виде древнегреческого «Акрополя», фонтан, ресторанный дворик в итальянском стиле. Также в парке появится узловой сад во французском стиле.
Летом 2022 года в Новосибирске открыли Заельцовский парк после масштабной реконструкции. Открытие было тематическим — его посвятили