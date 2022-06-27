Парк Кирова реконструируют в итальянском стиле с древнегреческим «Акрополем» и ресторанным двориком

На сайте «Зеленый Новосибирск» 27 июня опубликован дизайн-проект парка имени Кирова в Ленинском районе. Согласно замыслу архитекторов, в нем появятся детская площадка в виде древнегреческого «Акрополя», фонтан, ресторанный дворик в итальянском стиле. Также в парке появится узловой сад во французском стиле.



— Узловой сад — компактная и более камерная английская разновидность французского партера. Узоры формируются из низкорослых стриженых кустарников, пространство между которыми засаживается однолетними растениями или отсыпается декора­тивными материалами (гравием, мульчей, галькой, щепой, песком), — сообщают авторы дизайн-проекта из мастерской «GOTHICA» и архитектурного бюро «СолАрт».

