Парк Кирова реконструируют в итальянском стиле с древнегреческим «Акрополем» и ресторанным двориком
В обсуждении дизайна обновленного парка можно поучаствовать 1 июля
На сайте «Зеленый Новосибирск» 27 июня опубликован дизайн-проект парка имени Кирова в Ленинском районе. Согласно замыслу архитекторов, в нем появятся детская площадка в виде древнегреческого «Акрополя», фонтан, ресторанный дворик в итальянском стиле. Также в парке появится узловой сад во французском стиле.
— Узловой сад — компактная и более камерная английская разновидность французского партера. Узоры формируются из низкорослых стриженых кустарников, пространство между которыми засаживается однолетними растениями или отсыпается декоративными материалами (гравием, мульчей, галькой, щепой, песком), — сообщают авторы дизайн-проекта из мастерской «GOTHICA» и архитектурного бюро «СолАрт».
Из дизайн-проекта следует, что в парке появятся сады в итальянском и японском стилях, а также детский и шахматные сады.
Ознакомиться с дизайн-проектом можно самостоятельно, а можно принять участие в его очном обсуждении.
— Обсуждение в очном формате пройдет 01.07.2022 в 16:00 в большом зале администрации Ленинского района (ул. Станиславского, 6а), — говорится в сообщении «Зеленого Новосибирска».
25 июня в Новосибирске запустили работу Заельцовского парка после масштабной реконструкции. Открытие было тематическим — его посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. В торжественной программе участвовало руководство Новосибирска, а также артисты в костюмах первого российского императора.