Мэрия приняла дизайн-проект Парка имени Кирова — теперь там не будет мини-зоопарка
На первую очередь благоустройства потратят 10 млн рублей
На сайте «Зеленый Новосибирск» опубликовали конечный вариант дизайн-проекта Парка имени С. М. Кирова на левом берегу Новосибирска. 1 июля провели очное общественное обсуждение проекта реконструкции парка, где жители города задавали вопросы и оставляли предложения — их прокомментировали разработчики.
Жителей волновал вопрос о том, чтобы сохранить контактный зоопарк, который сейчас находится на территории парка. По мнению создателей проекта, совместить в парке контактный зоопарк и другие виды отдыха — невозможно из-за недостатка территории.
— В целях соблюдения санитарно-гигиенических норм, а также для физического и психологического комфорта людей и животных необходима большая площадь территории мини-зоопарка и удаленность от шумных магистралей, мест общественных мероприятий, — ответили разработчики.
Также жители города предложили демонтировать старое колесо обозрение и установить новое. Этот вопрос передали в дирекцию городских парков.
В управлении культуры мэрии города на запрос НГС ответили, что на реализацию первой очереди благоустройства парка потратят порядка 10 млн рублей. Источник финансирования — пожертвование благотворителя. Дизайн-проект разработали специалисты концепт-мастерской GOTHICA и архитектурного бюро «СолАрт».
— Старт работ в рамках первой очереди благоустройства парка планируется в августе, а завершение — в октябре текущего года, — сообщили в мэрии.
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