СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 57.83
eur 57.89
Тема дняУмная Маша: красивая программистка — о работе в IT
Все новости
Все новости

Мэрия приняла дизайн-проект Парка имени Кирова — теперь там не будет мини-зоопарка

На первую очередь благоустройства потратят 10 млн рублей

848
Первая очередь работ по благоустройству начнется в августе

Первая очередь работ по благоустройству начнется в августе

Поделиться

На сайте «Зеленый Новосибирск» опубликовали конечный вариант дизайн-проекта Парка имени С. М. Кирова на левом берегу Новосибирска. 1 июля провели очное общественное обсуждение проекта реконструкции парка, где жители города задавали вопросы и оставляли предложения — их прокомментировали разработчики.

Жителей волновал вопрос о том, чтобы сохранить контактный зоопарк, который сейчас находится на территории парка. По мнению создателей проекта, совместить в парке контактный зоопарк и другие виды отдыха — невозможно из-за недостатка территории.

— В целях соблюдения санитарно-гигиенических норм, а также для физического и психологического комфорта людей и животных необходима большая площадь территории мини-зоопарка и удаленность от шумных магистралей, мест общественных мероприятий, — ответили разработчики.

Также жители города предложили демонтировать старое колесо обозрение и установить новое. Этот вопрос передали в дирекцию городских парков.

Как сообщили в мэрии, для озеленения территории планируют использовать кустарник — пузыреплодник Ред Барон, многолетники — Спирея Японская, Литл принцесс, Голден, Диаболо

Как сообщили в мэрии, для озеленения территории планируют использовать кустарник — пузыреплодник Ред Барон, многолетники — Спирея Японская, Литл принцесс, Голден, Диаболо

Поделиться

В управлении культуры мэрии города на запрос НГС ответили, что на реализацию первой очереди благоустройства парка потратят порядка 10 млн рублей. Источник финансирования — пожертвование благотворителя. Дизайн-проект разработали специалисты концепт-мастерской GOTHICA и архитектурного бюро «СолАрт».

— Старт работ в рамках первой очереди благоустройства парка планируется в августе, а завершение — в октябре текущего года, — сообщили в мэрии.

25 июня запустили работу Заельцовского парка после масштабной реконструкции. Открытие было тематическим — его посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. В торжественной программе участвовало руководство Новосибирска, а также артисты в костюмах первого российского императора.

По теме

«Парки и скверы»проектреконструкциямэрия
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2