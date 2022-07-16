Мэрия приняла дизайн-проект Парка имени Кирова — теперь там не будет мини-зоопарка

На сайте «Зеленый Новосибирск» опубликовали конечный вариант дизайн-проекта Парка имени С. М. Кирова на левом берегу Новосибирска. 1 июля провели очное общественное обсуждение проекта реконструкции парка, где жители города задавали вопросы и оставляли предложения — их прокомментировали разработчики.

Жителей волновал вопрос о том, чтобы сохранить контактный зоопарк, который сейчас находится на территории парка. По мнению создателей проекта, совместить в парке контактный зоопарк и другие виды отдыха — невозможно из-за недостатка территории.