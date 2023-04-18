Суд оштрафовал новосибирца за организацию сходки ЧВК «Редан» в ТРЦ «Галерея» — там собралось 300 человек

26 февраля посетители ТРЦ «Галерея Новосибирск» сообщили о «толпе полицейских» в здании торгового центра. Позже появилась информация о том, что силовики «устроили облаву» на подростков, которые устроили встречу в центре. Речь шла о представителях «ЧВК Редан». Кроме них, в ТРЦ собрались противники молодежного движения.