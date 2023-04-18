Суд оштрафовал новосибирца за организацию сходки ЧВК «Редан» в ТРЦ «Галерея» — там собралось 300 человек

В Новосибирске суд оштрафовал администратора телеграм-канала «Редан Новосибирск» Даниила из-за поста о встрече представителей движения в торговом центре. Об этом НГС сообщил сам молодой человек, попросив не указывать свое имя.
Дело об административном правонарушении рассмотрел Центральный районный суд Новосибирска. Как сообщается на сайте суда, в конце февраля молодой человек разместил пост в телеграм-канале, в котором обратился к представителям движения.
— Сходка будет в воскресенье 26.02. ТЦ «Галерея Новосибирск» 1 этаж у фонтана в 16-00 поделаем фотки, видосики, пообщаемся, — указано в сообщении.
Отмечается, что ночью 26 февраля молодой человек отменил встречу в торгово-развлекательном центре, но не нее все равно пришли люди. По данным суда, примерно к 16:00 в торговый центр пришли около 300 несовершеннолетних в масках.
— Данная группа лиц находилась в масках и была объединена единой целью, что усматривается из единого их поведения, выражалась нецензурной бранью, препятствовала свободному передвижению посетителей торгового центра, вела себя агрессивно и возбужденно, — сообщается в документах суда. — К месту нахождения группы лиц в количестве 300 человек вызваны сотрудники полиции и совместно с сотрудниками охраны торгового центра данная группа лиц была нейтрализована.
В результате полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении Даниила по п.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).
Суд признал новосибирца виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 12 тысяч рублей. Постановление вынесли 7 марта.
26 февраля посетители ТРЦ «Галерея Новосибирск» сообщили о «толпе полицейских» в здании торгового центра. Позже появилась информация о том, что силовики «устроили облаву» на подростков, которые устроили встречу в центре. Речь шла о представителях «ЧВК Редан». Кроме них, в ТРЦ собрались противники молодежного движения.
О том, откуда у молодежи появилась своя ЧВК, — в обзорном материале НГС. После сходки «ЧВК Редан» в торговых и развлекательных центрах Новосибирска усилены меры безопасности.