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Мэрия снова проиграла суд компании, которая хочет установить ларьки вместо сквера на Высоцкого

В этот раз властям отказала апелляционная инстанция

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Жители домов по улице Высоцкого уже полтора года бьются за обещанный чиновниками сквер вместо торговых павильонов

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Сегодня, 14 марта, Седьмой Арбитражный апелляционный суд города Томска не удовлетворил апелляцию мэрии Новосибирска на предыдущее судебное решение, вынесенное в пользу компании-застройщика в деле о сквере на Высоцкого. Об этом корреспонденту НГС рассказала помощница местного депутата Конько Александра Образцова. Отметка о судебном решении уже появилась на сайте суда.

— Как все было: мэрия удалила из схемы размещения торговых объектов компанию «Альфа Девелопмент», из-за чего компания подала на мэрию в суд. Суд мэрия проиграла, потом подала апелляцию, которую сейчас тоже проиграла. Конечно, у них есть еще возможность подать кассацию, но о планах мэрии я ничего не знаю, — пояснила Образцова.

В прошлом году жители МЖК вышли на сходку против строительства ларьков возле дома по улице Высоцкого, 31. На этом месте жителям обещали сквер. О конфликте НГС подробно рассказывал в большом разборе: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат заксобрания. Но вскоре на этом месте появились рабочие, которые установили забор.

После возмущения жителей мэрия сообщила, что торги на размещение здесь павильона не проводились. А позднее на совещании главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова было озвучено, что от постройки здесь торгового павильона мэрия решила отказаться, а договор с «Альфа Девелопмент» будет расторгнут.

ООО «Альфа Девелопмент» зарегистрировано в 2019 году. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании за 2021 год составила 30 тысяч рублей, чистый убыток — 445 тысяч рублей. В апреле 2022 года у компании сменился владелец: 60% принадлежит Евгению Борисову, 40% — доля ООО в уставном капитале. Ранее вся компания принадлежала светской львице, как она сама себя называла, Александре Паршуковой. Как бизнесмен Паршукова неизвестна. Евгений Борисов в прошлом владел московскими и питерскими компаниями. Сейчас на него зарегистрировано три новосибирских строительных компании: помимо «Альфа Девелопмент» еще «Сибстрой» и «Лидер», образованных в 2018 и 2022 годах соответственно.

Александра Образцова рассказала, что в феврале жители передали властям письма с предложением запланированный сквер разбить на этом месте в память всех защитников Отечества. Ответ, уточнила девушка, они получили из мэрии. В нем сообщалось, что мэрия активно ведет работу по увековечиванию памяти земляков-героев, а проект благоустройства территории возле дома по улице Высоцкого 31 и 35 в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии на согласование не передавался. Копия документа в распоряжении НГС имеется.

С компанией-застройщиком корреспонденту НГС связаться не удалось: телефонов нет в открытом доступе. НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, собирается ли городская власть подавать кассацию по этому делу.

В конце февраля 2023 года НГС опубликовал колонку директора Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко, в которой она рассказала, как горожан обманули со сквером в самом центре Новосибирска — возле кинотеатра Маяковского: здесь обещали гостиницу с общедоступным сквером, а построили элитный жилой дом с зеленой зоной, огороженной забором.

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