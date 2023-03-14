Мэрия снова проиграла суд компании, которая хочет установить ларьки вместо сквера на Высоцкого

— Как все было: мэрия удалила из схемы размещения торговых объектов компанию «Альфа Девелопмент», из-за чего компания подала на мэрию в суд. Суд мэрия проиграла, потом подала апелляцию, которую сейчас тоже проиграла. Конечно, у них есть еще возможность подать кассацию, но о планах мэрии я ничего не знаю, — пояснила Образцова.

