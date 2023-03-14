Мэрия снова проиграла суд компании, которая хочет установить ларьки вместо сквера на Высоцкого

Сегодня, 14 марта, Седьмой Арбитражный апелляционный суд города Томска не удовлетворил апелляцию мэрии Новосибирска на предыдущее судебное решение, вынесенное в пользу компании-застройщика в деле о сквере на Высоцкого. Об этом корреспонденту НГС рассказала помощница местного депутата Конько Александра Образцова. Отметка о судебном решении уже появилась на сайте суда.
— Как все было: мэрия удалила из схемы размещения торговых объектов компанию «Альфа Девелопмент», из-за чего компания подала на мэрию в суд. Суд мэрия проиграла, потом подала апелляцию, которую сейчас тоже проиграла. Конечно, у них есть еще возможность подать кассацию, но о планах мэрии я ничего не знаю, — пояснила Образцова.
В прошлом году жители МЖК вышли на сходку против строительства ларьков возле дома по улице Высоцкого, 31. На этом месте жителям обещали сквер. О конфликте НГС подробно рассказывал в большом разборе: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат заксобрания. Но вскоре на этом месте появились рабочие, которые установили забор.
После возмущения жителей мэрия сообщила, что торги на размещение здесь павильона не проводились. А позднее на совещании главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова было озвучено, что от постройки здесь торгового павильона мэрия решила отказаться, а договор с «Альфа Девелопмент» будет расторгнут.
ООО «Альфа Девелопмент» зарегистрировано в 2019 году. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании за 2021 год составила 30 тысяч рублей, чистый убыток — 445 тысяч рублей. В апреле 2022 года у компании сменился владелец: 60% принадлежит Евгению Борисову, 40% — доля ООО в уставном капитале. Ранее вся компания принадлежала светской львице, как она сама себя называла, Александре Паршуковой. Как бизнесмен Паршукова неизвестна. Евгений Борисов в прошлом владел московскими и питерскими компаниями. Сейчас на него зарегистрировано три новосибирских строительных компании: помимо «Альфа Девелопмент» еще «Сибстрой» и «Лидер», образованных в 2018 и 2022 годах соответственно.
Александра Образцова рассказала, что в феврале жители передали властям письма с предложением запланированный сквер разбить на этом месте в память всех защитников Отечества. Ответ, уточнила девушка, они получили из мэрии. В нем сообщалось, что мэрия активно ведет работу по увековечиванию памяти земляков-героев, а проект благоустройства территории возле дома по улице Высоцкого 31 и 35 в департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии на согласование не передавался. Копия документа в распоряжении НГС имеется.
С компанией-застройщиком корреспонденту НГС связаться не удалось: телефонов нет в открытом доступе. НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, собирается ли городская власть подавать кассацию по этому делу.
В конце февраля 2023 года НГС опубликовал колонку директора Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко, в которой она рассказала, как горожан обманули со сквером в самом центре Новосибирска — возле кинотеатра Маяковского: здесь обещали гостиницу с общедоступным сквером, а построили элитный жилой дом с зеленой зоной, огороженной забором.